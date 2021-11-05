НКРЕКП перевірить державні та приватні ТЕС через проблеми з вугіллям

Рішення було ухвалено після звернення компанії "Укренерго", яка поскаржилася на різке зменшення запасів палива. Через відсутність вугілля сьогодні не працюють 19 енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) проведе невиїзні перевірки ТЕС, що належать компаніям ДПЕК, "Центренерго" й "Енергетичній компанії України". Про це комісія повідомила на своєму сайті за підсумками засідання, яке відбулося в п'ятницю, 5 листопада.

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Перевірки торкнуться:

"ДТЕК Дніпроенерго"

"ДТЕК Західенерго"

"ДТЕК Східенерго"

"Донбасенерго"

"Центренерго"

У відповідному документі НКРЕКП йдеться про те, що 28 жовтня комісія отримала звернення від "Укренерго" щодо проблем зі збалансованими поставками вугілля на ТЕС і зростання кількості ремонтів енергоблоків. Компанія вказала, що за таких умов неможливо забезпечити стабільну роботу енергосистеми та стабільне електропостачання споживачів.

Крім цього, "Укренерго" додало, що запаси вугілля на ТЕС станом на 26 жовтня були майже вп'ятеро меншими, ніж минулого року. Через відсутність необхідної кількості палива поза роботою чи резервом перебували 20 одиниць обладнання ТЕС потужністю 7782 МВт. Також компанія заявила, що в ремонті перебували 4 одиниці обладнання потужністю 890 МВт.

"Тому, НЕК "Укренерго" у своєму листі звертається з проханням провести позапланові перевірки Ліцензійних умов щодо виробництва електричної енергії генеруючих компаній ТЕС", — цитує лист компанії НКРЕКП.

Уточнимо, що станом на 5 листопада через відсутність палива не працюють 19 енергоблоків теплоенергостанцій і теплоенергоцентралей.

Нагадаємо, станом на 25 жовтня фактичний обсяг запасів вугілля на складах українських ТЕС і ТЕЦ, за даними Міненерго, становив 701,3 тис. тонн, хоча міністерство планувало, що до цієї дати буде 2,971 млн тонн палива.

Народний депутат зі "Слуги народу" Андрій Герус повідомив, що Рада нацбезпеки й оборони доручила Кабміну та НКРЕКП провести перевірки компаній-власників українських ТЕС і ТЕЦ щодо забезпечення достатніми обсягами вугілля. Більшість українських ТЕС (9 із 15) належать холдингу Ріната Ахметова ДТЕК. Інші входять до сфери управління "Центренерго", яке раніше пов'язували з Ігорем Коломойським. "Донбасенерго" належить "Енергетичній компанії України".

На тлі дефіциту вугілля Україна запросила аварійні постачання електроенергії в Білорусі та Словаччини. "Укренерго" у зв'язку з цим повідомляло про намір звернутися до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо необхідності проведення перевірок через "стрімке підвищення рівня аварійності генерувального устаткування на ТЕС компанії ДТЕК".