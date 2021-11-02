Не лише Білорусь. Словаччина також допомогла Україні з аварійним постачанням електроенергії

Причиною ситуації в "Укренерго" називають підвищену аварійність на теплових електростанціях, що належать компанії ДТЕК.

У зв'язку з дефіцитом потужності в об'єднаній енергосистемі України державна компанія "Укренерго" запросила аварійні постачання електроенергії не лише з Білорусі, а й зі Словаччини. Загальний обсяг поставок становив близько 4300 МВт·год. Про це повідомляє пресслужба підприємства у своєму телеграм-каналі.

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Так, 2 листопада, з 13:00 до 20:00 "Укренерго" активувало аварійну допомогу з Білорусі потужністю приблизно 3500 МВт·год. А з 10:00 до 20:00 аналогічне рішення було ухвалено щодо допомоги з енергетичної системи Словаччини — її сусідня держава надала обсягом 800 МВт·год.

"Причини дефіциту потужності — підвищена аварійність на енергоблоках теплових електростанцій (ТЕС) у період сезонного зростання споживання. При цьому 2 листопада спостерігалася значна переробка електроенергії на ГЕС та зниження генерації ВДЕ", — повідомили в компанії.

Також там уточнили, що дефіцит спричинений аварійним станом таких ТЕС:

"ДТЕК Курахівська ТЕС" — затримано вихід із планового ремонту блоку №8, його було переведено в аварійний ремонт до кінця доби 5 листопада.

"ДТЕК Криворізька ТЕС" — у першій половині дня виведено в ремонт корпус 1А;

"ДТЕК Бурштинська ТЕС" — зранку виведено в аварійний ремонт енергоблок №11, також у ремонті перебуває блок №6.

Крім цього, "Укренерго" повідомило про намір звернутися до Державної інспекції енергетичного нагляду України щодо необхідності проведення перевірок через "стрімке підвищення рівня аварійності генеруючого обладнання на ТЕС компанії ДТЕК".

Що вирішили в Білорусі?

Сьогодні Міненерго Білорусі повідомило, що постачання електроенергії в Україну потужністю 500 МВт розпочалося з 14:00 і мало завершитися до 21:00. За даними відомства, у цьому випадку про укладення довгострокового контракту на імпорт не йдеться.

Нагадаємо, раніше Рада нацбезпеки та оборони (РНБО) доручила Кабміну та НКРЕКУ до 15 листопада провести позапланові перевірки компаній-власників українських ТЕС та ТЕЦ щодо забезпечення станцій вугіллям у ліцензованому обсязі. За даними Міненерго на 25 жовтня, обсяг запасів вугілля на складах українських ТЕС та ТЕЦ склав 701,3 тис. тонн, хоча відомство очікувало, що до цієї дати у сховищах буде 2,971 млн. тонн палива.