Білорусь оголосила про початок аварійного постачання електроенергії в Україну

Постачання розпочато на запит української сторони, проте про довгострокові контракти на закупівлю ресурсу в цьому випадку "не йдеться".

Влада Білорусі розпочала постачання електроенергії в Україну в межах договору про надання аварійної допомоги. Про це у вівторок, 2 листопада, повідомляє пресслужба міністерства енергетики республіки.

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За даними відомства, постачання потужністю 500 МВт розпочалося з 14:00 і завершиться до 21:00.

"Поставки здійснюються на запит української сторони. Про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) в цьому випадку не йдеться", — пояснили в білоруському міністерстві.

Пресслужба "Укренерго" цю інформацію наразі не підтвердила. Водночас джерело "Економічної правди" в компанії також повідомило про початок постачання електроенергії з Білорусі.

Нагадаємо, раніше Окружний адміністративний суд Києва відкрив проведення аукціонів на закупівлю Україною електроенергії з Білорусі та Росії, які були заблоковані за позовом компанії "ДТЕК Західенерго", що входить до холдингу бізнесмена Ріната Ахметова "ДТЕК".

Також Фокус писав, що заборона на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі, яка набула чинності в травні, діяла до 1 листопада і не була продовжена. Водночас, Україна переживає дефіцит вугілля. 25 жовтня пресслужба "Укренерго" повідомляла, що запасів вугілля на складах українських ТЕС у чотири рази менше від очікуваних накопичень.