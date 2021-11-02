Беларусь объявила о начале аварийных поставок электроэнергии в Украину

Поставки начаты по запросу украинской стороны, однако о долгосрочных контрактах на закупку ресурса в этом случае "речи не идет".

Власти Беларуси начали поставки электроэнергии в Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

По данным ведомства, поставки мощностью 500 МВт начались с 14:00 и завершатся до 21:00.

"Поставки осуществляются по запросу украинской стороны. О долгосрочных коммерческих контрактах (помимо заключенных ранее) в данном случае речи не идет", — объяснили в белорусском министерстве.

Пресс-служба "Укрэнерго" эту информацию пока не подтвердила. В то же время источник "Экономической правды" в компании также сообщил о начале поставок электроэнергии из Беларуси.

Напомним, ранее Окружной административный суд Киева открыл проведение аукционов на закупку Украиной электроэнергии из Беларуси и России, которые были заблокированы по иску компании "ДТЭК Западэнерго", входящей в холдинг бизнесмена Рината Ахметова "ДТЭК".

Также Фокус писал, что запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который вступил в силу в мае, действовал до 1 ноября и не был продлен. В то же время Украина переживает дефицит угля. 25 октября пресс-служба "Укрэнерго" сообщала, что запасов угля на складах украинских ТЭС в четыре раза меньше от ожидаемых накоплений.