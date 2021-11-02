Не только Беларусь. Словакия также помогла Украине с аварийной поставкой электроэнергии

Причиной сложившейся ситуации в "Укрэнерго" называют повышенную аварийность на тепловых электростанциях, принадлежащих компании "ДТЭК".

В связи с дефицитом мощности в объединенной энергосистеме Украины государственная компания "Укрэнерго" запросила аварийные поставки электроэнергии не только из Беларуси, но и из Словакии. Общий объем поставок составил около 4300 МВт·ч. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в своем телеграм-канале.

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Так, 2 ноября, с 13:00 до 20:00 "Укрэнерго" активировало аварийную помощь из Беларуси мощностью приблизительно 3500 МВт·ч. А с 10:00 до 20:00 аналогичное решение было принято касательно помощи из энергетической системы Словакии — ее соседнее государство предоставило в объеме 800 МВт·ч.

"Причины дефицита мощности — повышенная аварийность на энергоблоках тепловых электростанций (ТЭС) в период сезонного роста потребления. При этом 2 ноября наблюдалась значительная переработка электроэнергии на ГЭС и снижение генерации ВИЭ", — сообщили в компании.

Также там уточнили, что дефицит вызван аварийным состоянием следующих ТЭС:

"ДТЭК Кураховская ТЭС" — задержан выход из планового ремонта блока №8, он был переведен в аварийный ремонт до конца суток 5 ноября.

"ДТЭК Криворожская ТЭС" — в первой половине дня выведен в ремонт корпус 1А;

"ДТЭК Бурштынская ТЭС" — утром выведен в аварийный ремонт энергоблок №11, также в ремонте находится блок №6.

Помимо этого "Укрэнерго" сообщило о намерении обратиться в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины касательно необходимости проведения проверок из-за "стремительного повышения уровня аварийности генерирующего оборудования на ТЭС компании ДТЭК".

Что решили в Беларуси?

Сегодня Минэнерго Беларуси сообщило, что поставки электроэнергии в Украину мощностью 500 МВт начались с 14:00 и должны были завершиться до 21:00. По данным ведомства, в этом случае речь о заключении долгосрочного контракта на импорт не идет.

Напомним, ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) поручил Кабмину и НКРЭКУ до 15 ноября провести внеплановые проверки компаний-владельцев украинских ТЭС и ТЭЦ касательно обеспечения станций углем в лицензированном объеме. По данным Минэнерго на 25 октября, объем запасов угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ составил 701,3 тыс. тонн, хотя ведомство ожидало, что к этой дате в хранилищах будет 2,971 млн тонн топлива.