Кабмин и НКРЭКУ проверят компании-владельцев ТЭС и ТЭЦ по поручению СНБО, — нардеп

Власти до 15 ноября проверят запасы угля на станциях на их соответствие лицензионным соглашениям.

Кабинет министров совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) должны провести внеплановые проверки компаний, владеющих теплоэлектростанциями (ТЭС) и теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) на территории страны. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Герус.

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По его словам, соответствующее обязанности на Кабмин и регулятор возложил Совет национальной безопасности и обороны Украины в ходе заседания 22 октября.

Проверки компаний, которые будут касаться соблюдения ими лицензионных условий обеспечения станций гарантированными запасами угля, должны быть проведены до 15 ноября.

Девять из пятнадцати украинских ТЭС принадлежит холдингу ДТЭК, акционером которой является Ринат Ахметов. Компания является фактическим монополистом на рынке генерации тепловой электроэнергии. Также другому предприятию бизнесмена — "Метинвест" — принадлежит 17 шахт и угольно-обогатительных комплексов.

Остальные ТЭС принадлежат ПАО "Цэнтрэнерго", прошлый состав управляющих которого связывали с бизнесменом Игорем Коломойским, и ПАО "Донбассэнерго", которая входит в состав НАК "Энергетическая компания Украины".

В комментариях к публикации Геруса Александр Трохимец, советник бывшей и.о. министра энергетики Ольги Буславец, которую связывали с Ахметовым, возмутился, что проверки будет осуществлять в т.ч. Кабмин, а не исключительно НКРЭКУ.

"А какие правовые основания? (…) Нельзя вот так взять и прийти на проверку. А сколько времени это займет? До весны хоть справятся?" — написал Трохимец.

Также отреагировал на пост нардепа и бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, проверки необходимо начать именно с "Цэнтрэнерго" и выяснить, "что там действительно происходило последние два года".

"Хорошо, что ты дал рекомендацию, с кого начинать, а кого не двигать. Это складывает пазлы", — ответил Герус.

Далее между ними в комментариях началась перепалка, в ходе которой Омелян назвал анонсированные проверки "охотой на ведьм", в то время как "главная ведьма", по его словам, "сидит на Банковой". После этого Герус припомнил экс-министру его обещание запустить в Украине вакуумный межконтинентальный поезд Hyperloop в течение 5-10 лет. От реализации этого проекта Владислав Криклий, занявший пост главы Мининфраструктуры после Омеляна, отказался, назвав идею "абсурдной".

Напомним, на брифинге после заседания СНБО 22 октября секретарь Совета Алексей Данилов заявил, что власти наблюдают "саботаж по выполнению решений" ведомства "по созданию энергетического баланса Украины", к чему, по его мнению, могут быть причастны "олигархические круги". В связи с этим Совет нацбезопасности и обороны решил сформировать рабочую группу, которая призвана "обеспечить публичность происходящих в энергетике процессов".

По состоянию на 25 октября фактический объем запасов угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ, по данным Минэнерго, составил 701,3 тыс. тонн, хотя министерство планировало, что к этой дате в хранилищах будет 2,971 млн тонн топлива. В свою очередь "Укрэнерго" сообщило, что ситуация с запасами угля еще критичнее — к 25 октября они составили 583,4 тыс. тонн.

По данным нардепа, главы Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, государственная компания "Центрэнерго" уже начала сжигать дорогой природный газ на своей Трипольской ТЭС для экономии дефицитного угля.

Ранее Фокус писал, что НКРЭКУ в мае этого года запретил импорт электроэнергии из России и Беларуси. Тем временем данные недавнего аукциона "Укрэнерго" могли свидетельствовать о том, что украинская сторона все-таки возобновит закупки ресурса у Минска, однако Герус эту информацию опроверг, объяснив, что соответствующий аукцион так и не был проведен.