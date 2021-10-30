Кабмін та НКРЕКП перевірять компанії-власників ТЕС та ТЕЦ за дорученням РНБО, — нардеп

Влада до 15 листопада перевірить запаси вугілля на станціях на їх відповідність ліцензійним угодам.

Кабінет міністрів спільно з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП), мають провести позапланові перевірки компаній, які володіють теплоелектростанціями (ТЕС) та теплоелектроцентралями (ТЕЦ) на території країни. Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Герус.

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За його словами, відповідне зобовʼязання на Кабмін та регулятор поклала Рада національної безпеки та оборони України під час засідання 22 жовтня.

Перевірки компаній, які стосуватимуться дотримання ліцензійних умов забезпечення станцій гарантованими запасами вугілля, повинні бути проведені до 15 листопада.

Дев'ять із п'ятнадцяти українських ТЕС належать холдингу ДТЕК, акціонером якої є Рінат Ахметов. Компанія є фактичним монополістом на ринку генерації теплової електроенергії. Також іншому підприємству бізнесмена — "Метінвест" — належать 17 шахт та вугільно-збагачувальних комплексів.

Решта ТЕС належить ПАТ "Центренерго", минулий склад керівників якого пов'язували з бізнесменом Ігорем Коломойським, та ПАТ "Донбасенерго", що входить до складу НАК "Енергетична компанія України".

У коментарях до публікації Геруса Олександр Трохимець, радник колишньої в.о. міністра енергетики Ольги Буславець, яку пов'язували з Ахметовим, обурився, що перевірки буде здійснювати у т.ч. Кабмін, а не лише НКРЕКП.

"А які правові підстави? (…) Не можна от так взяти і прийти на перевірку. І скільки часу це займе? До весни хоч справляться?" — написав Трохимець.

Також відреагував на пост нардепа та колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, перевірки необхідно розпочати саме з "Центренерго" та з'ясувати, "що там насправді відбувалося останні два роки".

"Добре, що ти дав рекомендацію із кого починати, а кого не рухати. Це складає пазли", — відповів Герус.

Далі між ними в коментарях почалася суперечка, під час якої Омелян назвав анонсовані перевірки "полюванням на відьом", тоді як "головна відьма", за його словами, "сидить на Банковій". Після цього Герус пригадав екс-міністрові його обіцянку запустити в Україні вакуумний міжконтинентальний поїзд Hyperloop протягом 5-10 років. Від реалізації цього проекту Владислав Криклій, який обійняв посаду голови Мінінфраструктури після Омеляна, відмовився, назвавши ідею "абсурдною".

Нагадаємо, на брифінгу після засідання РНБО 22 жовтня секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що влада спостерігає "саботаж щодо виконання рішень" відомства "по створенню енергетичного балансу України", до чого, на його думку, можуть бути причетні "олігархічні кола". У зв'язку з цим Рада нацбезпеки та оборони вирішила сформувати робочу групу, яка має "забезпечити публічність процесів, що відбуваються в енергетиці".

Станом на 25 жовтня фактичний обсяг запасів вугілля на складах українських ТЕС та ТЕЦ, за даними Міненерго, становив 701,3 тис. тонн, хоча міністерство планувало, що до цієї дати у сховищах буде 2,971 млн. тонн палива. У свою чергу "Укренерго" повідомило, що ситуація із запасами вугілля ще критичніша — станом на 25 жовтня вони становили 583,4 тис. тонн.

За даними нардепа, голови Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця, державна компанія "Центренерго" вже почала спалювати дорогий природний газ на своїй Трипільській ТЕС для економії дефіцитного вугілля.

Раніше Фокус писав, що НКРЕКП у травні цього року заборонив імпорт електроенергії з Росії та Білорусі. Тим часом дані нещодавнього аукціону "Укренерго" могли свідчити про те, що українська сторона таки відновить закупівлю ресурсу у Мінська, проте Герус цю інформацію спростував, пояснивши, що відповідного аукціону так і не було проведено.