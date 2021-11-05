НКРЭКУ проверит государственные и частные ТЭС из-за проблем с углем

Решение было принято после обращения компании "Укрэнерго", которая пожаловалась на резкое уменьшение запасов топлива. Из-за отсутствия угля сегодня не работают 19 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

Национальная комиссия, осуществляющая, государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) проведет невыездные проверки ТЭС, принадлежащих компаниям ДТЭК, "Центрэнерго" и "Энергетической компании Украины". Об этом комиссия сообщила на своем сайте по итогам заседания, прошедшего в пятницу, 5 ноября.

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Проверки коснутся:

"ДТЭК Днепроэнерго"

"ДТЭК Западэнерго"

"ДТЭК Востокэнерго"

"Донбассэнерго"

"Центрэнерго"

В соответствующем документе НКРЭКУ говорится, что 28 октября комиссия получила обращение от "Укрэнерго" касательно проблем со сбалансированными поставками угля на ТЭС и росте количества ремонтов энергоблоков. Компания указала, что в таких условиях невозможно обеспечить стабильную работу энергосистемы и стабильное электроснабжение потребителей.

Помимо этого "Укрэнерго" добавило, что запасы угля на ТЭС по состоянию на 26 октября были почти в пять раз меньше чем в прошлом году. Из-за отсутствия необходимого количества топлива вне работы или резерва находились 20 единиц оборудования ТЭС мощностью 7782 МВт. Также компания заявила, что в ремонте находились 4 единицы оборудования мощностью 890 МВт.

"Поэтому, НЭК "Укрэнерго" в своем письме обращается с просьбой провести внеплановые проверки Лицензионных условий по производству электрической энергии генерирующих компаний ТЭС", — цитирует письмо компании НКРЭКУ.

Уточним, что по состоянию на 5 ноября из-за отсутствия топлива не работают 19 энергоблоков теплоэнергостанций и теплоэнергоцентралей.

Напомним, по состоянию на 25 октября фактический объем запасов угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ, по данным Минэнерго, составил 701,3 тыс. тонн, хотя министерство планировало, что к этой дате будет 2,971 млн тонн топлива.

Народный депутат из "Слуги народа" Андрей Герус сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны поручил Кабмину и НКРЭКУ провести проверки компаний-владельцев украинских ТЭС и ТЭЦ на предмет обеспечения достаточными объемами угля. Большинством украинских ТЭС (9 из 15) принадлежат холдингу Рината Ахметова ДТЭК. Другие входят в сферу управления "Центрэнерго", которое ранее связывали с Игорем Коломойским. "Донбассэнерго" принадлежит "Энергетической компании Украины".

На фоне дефицита угля Украина запросила аварийные поставки электроэнергии у Беларуси и Словакии. "Укрэнерго" в связи с этим сообщало о намерении обратиться в Государственную инспекцию энергетического надзора Украины касательно необходимости проведения проверок из-за "стремительного повышения уровня аварийности генерирующего оборудования на ТЭС компании ДТЭК".