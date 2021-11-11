"Імовірність дуже висока": Кличко попередив про можливі віялові відключення світла у Києві

Причинами відключення електроенергії, за словами столичного градоначальника, можуть стати тривалі морози, а також нестача вугілля та газу.

Імовірність віялових відключень електроенергії у Києві дуже висока. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" попередив мер столиці Віталій Кличко.

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Міський голова Києва попередив, що 12 підприємств, які виробляють не лише тепло, а й електроенергію, мають проблеми з нестачею газу та вугілля.

Віталій Кличко попередив, що киянам можуть відключати електроенергію за умови, якщо морозна погода надовго затримається в Україні.

"Якщо морози до -15 протримаються кілька тижнів — імовірність віялових відключень, яких не було 20 років, дуже висока. Тут питання до керівництва країни. Тому що видобуток газу — питання країни (загальнонаціональне — ред.)", — продовжив мер Києва в ефірі телеканалу.

Міський голова також нагадав про високі ціни на газ на європейських ринках і нарік, чому Україна прив'язується до іноземних розцінок на тлі видобутку свого палива. За словами Віталія Кличка, різке зростання цін на газ може спровокувати подорожчання продуктів харчування вже взимку.

"У цей момент порожній холодильник може перемогти телевізор. Скільки не будеш говорити, що у нас все добре, люди розумітимуть, що не так все добре", — додав Віталій Кличко і запевнив, що у Києві не планують підвищувати тарифи на опалення для побутових. споживачів.

Раніше у ДТЕК спростовували інформацію про віялові відключення світла у Київській області. У соцмережах опублікували оголошення з попередженням для мешканців села Підгайне про те, що в їхньому населеному пункті вісім разів у листопаді відключатимуть електроенергію. Компанія ДТЕК, яка обслуговує мешканців Київської області, запевнила, що віялових відключень світла не очікується, а споживачам можуть відключати світло через ремонтні роботи.

Також Фокус розповідав, що Білорусь відмовилася постачати електроенергію в Україну. 8 листопада компанія "Беленерго" розіслала учасникам ринку повідомлення про припинення імпорту електроенергії в нашу країну та попередила, що можливість укладання нових контрактів на даний момент не розглядається.