"Заводы будут работать ночью, села отключат". Когда в Украине начнутся веерные отключения света

Насколько реальна для украинских городов и сел перспектива ежедневно на несколько часов остаться без электроэнергии и почему возникла угроза веерных отключений света?

Украинцы встревожены: судя по сообщениям в соцсетях и некоторым новостям, регионы Украины вот-вот столкнутся с угрозой веерных отключений света. В Одессе жители опасаются, что "уже началось", и перебои с электричеством — это "замаскированные" под ремонтные работы веерные отключения света. Мэр столицы Виталий Кличко прямо предупредил: в Киеве возможны отключения света, если сильные морозы продержатся несколько недель.

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[ + – ] "При таких высоких тарифах,они не имеют права на веерные отключения!" - Фото: Facebook/Одесское время

Поставщики электроэнергии публикуют графики почасовых отключений света. Это сделали ПАО "Черкассыоблэнего", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго". "Черниговоблэнего" направило бытовым потребителям уведомление о разрешенной мощности по распределения электрической энергии на уровне 3 кВт.

Компания "ДТЭК Киевские региональные сети" уверяет, что веерные отключения света в Киевской области проводить не планирует. В ноябрьском графике плановых отключений электроэнергии компании указано, что в Киевской области отключать свет будут на определенных улицах в нескольких районах. О веерных отключениях не упоминается.

Ферросплавные заводы переведут в ночной режим, а села отключат?

Тем не менее, веерные отключения света могу происходить из-за уменьшения запасов угля на складах ТЭС.

По данным Укрэнерго, с 25 октября по 8 ноября запасы угля упали на 104 тыс. тонн, до 479,4 тыс. тонн.

К 11 ноября они составили уже 407,4 тыс. тонн.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в общении с Фокусом подтвердил вероятность веерных отключений по стране в ближайшее время из-за нехватки угля и газа.

"Купить газ напрямую мы не можем. Угля осталось мало, привезти его логистически сложно. Это займет около 2,5 месяцев. Сказывается и отсутствие денег на газ и уголь. "Нафтогаз" убыточен, а ДТЭК частично выделяет средства на закупку угля. Больше половины ТЭС стоят из-за отсутствия топлива", – говорит Попенко.

В результате недостатка электроэнергии некоторые предприятия могут перевести на ночной режим работы. Пик веерных отключений, по словам главы Союза потребителей комуслуг, придется на январь-февраль.

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"Это коснется ферросплавных заводов, в частности, завода "Днепроспецсталь". На несколько дней отключают электроэнергию в Киевской и Одесской областях. Пострадают и небольшие села, их могут отрезать от электроэнергии", – прогнозирует он.

В пресс-службе "Укрэнерго" Фокус заверили, что предпосылок для веерных отключений нет.

"Эти отключения происходят автоматически, без участия человека. И они далеко не всегда вызваны недостатком электроэнергии, которая должна покрывать потребление. Это просто срабатывает релейная защита. График аварийных отключений мы всегда сообщаем заранее", – пояснили в компании.

Успокаивал украинцев и премьер-министр Денис Шмыгаль, который говорил, что Кабмин не готовится к отключениям и подобных планов не строят.

Нехватка электроэнергии — "рука" Ахметова?

Ситуация на энергорынке усложнилась, когда 3 и 4 ноября энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова провел аукцион по продаже электроэнергии по двусторонним договорам с начальными ценами 8755 и 9770 грн/МВт-ч. Максимальное ограничение цены на рынке составляет 4000 грн/МВт-ч.

Компании "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Востокэнерго" и "ДТЭК Западэнерго" выставляли на продажу 1,73 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки сроком поставки с 1 января по 31 марта 2022 года. Цена в Объединенной энергосистеме Украины составила 8755 грн/МВт-г, 8745 грн/МВт-г и 4345 грн/МВт-г.

4 ноября "ДТЭК Днепроэнерго" выставило 276 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки со сроком поставки в ноябре текущего года по цене 9770 грн/МВт-ч. Ни один лот в итоге не реализовали.

Олег Попенко, как и ряд других комментаторов, уверен, что в определенной степени Ахметов влияет на ситуацию с электроэнергией.

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"Но с другой стороны он [Ахметов] не имеет никакого отношения к тому, что Центрэнерго вовремя не закупил уголь, а Нафтогаз – не купил газ. Единственная его заинтересованность состоит в поднятии тарифа на электроэнергию для бизнеса, поскольку он вынужден покупать уголь не по 50 а по 250 долларов", – отмечает эксперт.

Фокус направил запрос в корпорацию ДТЭК, чтобы выяснить, насколько хватит запасов угля в этом сезоне.

[ + – ] "Единственная заинтересованность Ахметова состоит в поднятии тарифа на электроэнергию для бизнеса", - эксперт Фото: Logan Kirschner: Pexels

Напомним, что госкомпания "Белэнерго" остановила экспорт электроэнергии в Украину. Заключать новые рамочные контракты белорусский поставщик не планирует.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, заявила о проведении проверок ТЭС, принадлежащих ДТЭК, "Центрэнерго" и "Энергетической компании Украины" из-за проблем с поставками угля.