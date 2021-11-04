Україна зобов'язалася відмовитися від вугілля до 2040 року

Деякі з найбільших вугільно-залежних економік світу не брали участі в угоді.

Україна та ще понад 40 країн зобов'язалися поступово відмовитися від використання вугілля шляхом переходу на більш екологічні джерела електроенергії. Рішення ухвалили на конференції ООН зі зміни клімату COP26, яка проходила в Глазго, повідомляє The Guardian.

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Крім України, від вугілля вирішили відмовитися з часом, зокрема, Канада, Польща, В'єтнам. Країни з більшими економіками мають це зробити у 2030-х роках, а з дрібнішими — у 2040-х роках.

Відомо, що в угоді не брали участі деякі з найбільших вугільно-залежних економік світу, включаючи Австралію, Китай, Індію та США.

У той же час експерти та учасники кампанії повідомили Guardian, що зазначені крайні терміни припинення виробництва були надто запізнілими.

Рішення поступово відмовитися від інвестицій у вугільні електростанції, а також від їхнього будівництва пов'язане з тим, щоб скоротити викиди вуглецю в атмосферу та пригальмувати глобальне потепління.

Нагадаємо, що вчені закликали зупинити видобуток вугілля в усьому світі, щоб урятувати клімат від глобальних змін та уникнути невтішних наслідків.

Також в ООН нещодавно заявили, що темпи забруднення атмосфери зовсім не вписуються в межі Паризької угоди щодо клімату.