Украина обязалась отказаться от угля до 2040 года

Некоторые из крупнейших угольно-зависимых экономик мира не участвовали в сделке.

Украина и еще более 40 стран обязались постепенно отказаться от использования угля путем перехода на более экологичные источники электроэнергии. Решение приняли на конференции ООН по изменению климата COP26, проходившей в Глазго, сообщает The Guardianе.

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Помимо Украины от угля решили отказаться со временем, в частности, Канада, Польша, Вьетнам. Страны с более крупными экономиками должны это сделать в 2030-х годах, а с более мелкими — в 2040-х годах.

Известно, что в сделке не участвовали некоторые из крупнейших угольно-зависимых экономик мира, включая Австралию, Китай, Индию и США.

В то же время эксперты и участники кампании сообщили Guardian, что указанные крайние сроки прекращения производства были слишком запоздалыми.

Решение постепенно отказаться от инвестиций в угольные электростанции, а также от их строительства связано с тем, чтобы сократить выбросы углерода в атмосферу и притормозить глобальное потепление.

Напомним, что ученые призвали остановить добычу угля во всем мире, чтобы спасти климат от глобальных изменений и избежать неутешительных последствий.

Также в ООН недавно заявили, что темпы загрязнения атмосферы совершенно не вписываются в рамки Парижского соглашения по климату.