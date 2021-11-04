Украина обязалась отказаться от угля до 2040 года
Некоторые из крупнейших угольно-зависимых экономик мира не участвовали в сделке.
Украина и еще более 40 стран обязались постепенно отказаться от использования угля путем перехода на более экологичные источники электроэнергии. Решение приняли на конференции ООН по изменению климата COP26, проходившей в Глазго, сообщает The Guardianе.
Помимо Украины от угля решили отказаться со временем, в частности, Канада, Польша, Вьетнам. Страны с более крупными экономиками должны это сделать в 2030-х годах, а с более мелкими — в 2040-х годах.
Известно, что в сделке не участвовали некоторые из крупнейших угольно-зависимых экономик мира, включая Австралию, Китай, Индию и США.
В то же время эксперты и участники кампании сообщили Guardian, что указанные крайние сроки прекращения производства были слишком запоздалыми.
Решение постепенно отказаться от инвестиций в угольные электростанции, а также от их строительства связано с тем, чтобы сократить выбросы углерода в атмосферу и притормозить глобальное потепление.
Напомним, что ученые призвали остановить добычу угля во всем мире, чтобы спасти климат от глобальных изменений и избежать неутешительных последствий.
Также в ООН недавно заявили, что темпы загрязнения атмосферы совершенно не вписываются в рамки Парижского соглашения по климату.