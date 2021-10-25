Концентрация парниковых газов в мире достигла рекордного уровня, - ООН

Темпы загрязнения атмосферы совершенно не вписываются в рамки Парижского соглашения.

Концентрация парниковых газов в мире в прошлом году достигла рекордного уровня, о чем свидетельствуют данные отчета Метеорологического агентства ООН, пишет Reuters.

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Таким образом, мир уже далеко отошел от ранее поставленных климатических целей.

Согласно информации, уровень углекислого газа вырос до 413,2 частей на миллион в 2020 году, что превышает средний показатель за последнее десятилетие. Отмечается, что временное снижение выбросов из-за ограничений пандемии все равно не повлияло положительно на результат.

Ожидается, что такие темпы приведут к повышению температуры, которое намного превышает цель Парижского соглашения 2015 года. Об этом заявил генсек Всемирной метеорологической организации Петтер Таллас.

"Мы сильно сбились с пути. Нам необходимо пересмотреть наши промышленные, энергетические и транспортные системы и весь образ жизни", — заявил Таллас.

Как известно, Парижское соглашение это юридически обязательный международный договор по тематике изменения климата. Его цель — удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней при приложении усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 градусов Цельсия.

Для выполнения этой стратегической цели страны стремятся к максимально скорому прохождению пика глобальной эмиссии парниковых газов для построения климатически нейтрального мира к середине XXI века.

Как известно, хотя глобальное потепление касается всего мира, наибольшие темпы его проявления фиксируются в Европе, особенно в странах Средиземноморья.

Отметим, что специалисты изучили последствия выбросов парниковых газов и пришли к выводу, что между серединой и концом этого века значительно увеличиться смертность из-за глобального потепления.

Также сообщалось, что, согласно данным ООН, 2019 год оказался вторым или третьим из самых теплых лет в истории человечества.