Концентрация парниковых газов в мире достигла рекордного уровня, - ООН
Темпы загрязнения атмосферы совершенно не вписываются в рамки Парижского соглашения.
Концентрация парниковых газов в мире в прошлом году достигла рекордного уровня, о чем свидетельствуют данные отчета Метеорологического агентства ООН, пишет Reuters.
Таким образом, мир уже далеко отошел от ранее поставленных климатических целей.
Согласно информации, уровень углекислого газа вырос до 413,2 частей на миллион в 2020 году, что превышает средний показатель за последнее десятилетие. Отмечается, что временное снижение выбросов из-за ограничений пандемии все равно не повлияло положительно на результат.
Ожидается, что такие темпы приведут к повышению температуры, которое намного превышает цель Парижского соглашения 2015 года. Об этом заявил генсек Всемирной метеорологической организации Петтер Таллас.
"Мы сильно сбились с пути. Нам необходимо пересмотреть наши промышленные, энергетические и транспортные системы и весь образ жизни", — заявил Таллас.
Как известно, Парижское соглашение это юридически обязательный международный договор по тематике изменения климата. Его цель — удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней при приложении усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5 градусов Цельсия.
Для выполнения этой стратегической цели страны стремятся к максимально скорому прохождению пика глобальной эмиссии парниковых газов для построения климатически нейтрального мира к середине XXI века.
Как известно, хотя глобальное потепление касается всего мира, наибольшие темпы его проявления фиксируются в Европе, особенно в странах Средиземноморья.
Отметим, что специалисты изучили последствия выбросов парниковых газов и пришли к выводу, что между серединой и концом этого века значительно увеличиться смертность из-за глобального потепления.
Также сообщалось, что, согласно данным ООН, 2019 год оказался вторым или третьим из самых теплых лет в истории человечества.