Дальше только хуже. Смертность от высоких температур будет увеличиваться, - ученые

Эксперты считают, что смертность от жары можно снизить путем немедленных и эффективных мер, однако их нужно принимать во всех странах одновременно.

Глобальное потепление приводит к повышению температуры по всей Земле, поэтому эксперты изучают и пытаются понять, как это повлияет на смертность, связанную с жарой, пишет Earth.com.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Недавнее исследование Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) показало, что, хотя глобальное потепление неизбежно приведет к снижению смертности, связанной с холодом, это будет серьезно компенсировано увеличением смертности от высоких температур.

В качестве исходных данных исследователи использовали данные о смертности из 16 европейских стран за период 1998-2012 годов.

Более 7% всех смертей в этот период были связан с температурой, причем холодные температуры оказывали более сильное влияние в 10 раз. Используя эту информацию, группа объединила 4 климатические модели для составления прогнозов до конца столетия при трех различных сценариях выбросов парниковых газов.

"Все модели показали постепенное повышение температуры и, соответственно, снижение смертности от холода и увеличение от жары", — пояснила соавтор исследования Эрика Мартинес.

Эксперты предполагают, что всю смертность от жары можно снизить путем принятия немедленных и эффективных мер по смягчению последствий. Однако, как подчеркнула исследователь ISGlobal Джоан Баллестер, очень важно, чтобы это смягчение было глобальным.

В то время как глобальное потепление затрагивает все регионы мира, Европа сталкивается с самыми высокими темпами его проявления, причем особенно уязвимыми являются страны Средиземноморья.

"В последние десятилетия потепление в Европе происходит более быстрыми темпами, чем на любом другом континенте. Распространенность этого явления неравномерна, при этом страны Средиземноморья более уязвимы, чем остальные. Наши модели также показали, что из-за значительного повышения температур в летний период и большей уязвимости к жаре в средиземноморских странах прогнозируется непропорциональное увеличение смертности от жары", — подчеркнул соавтор исследования Маркос Кихаль.

Согласно прогнозам, без глобальных мер по смягчению последствий, общее число смертей, связанных с температурой, в предстоящие годы стабилизируется и даже сократится, но за этим последует очень резкий рост где-то между серединой и концом века в зависимости от выбросов парниковых газов.

"Наши результаты подчеркивают безотлагательность принятия глобальных мер по смягчению последствий, поскольку они не будут эффективными, если будут приняты только в отдельных странах или регионах. Более того, одним из решающих факторов, не включенных в наши модели, является способность людей адаптироваться к новым условиям, что уже помогает снизить нашу уязвимость к температурам", — заключил Баллестер.