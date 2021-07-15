Далі тільки гірше. Смертність від високих температур збільшуватиметься, — вчені

Експерти вважають, що смертність від спеки можна знизити шляхом негайних та ефективних заходів, проте їх потрібно вживати в у+сіх країнах одночасно.

Глобальне потепління призводить до підвищення температури по всій Землі, тому експерти вивчають і намагаються зрозуміти, як це вплине на смертність, пов'язану зі спекою, пише Earth.com.

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Нещодавнє дослідження Барселонського інституту глобальної охорони здоров'я (ISGlobal) показало, що, хоча глобальне потепління неминуче призведе до зниження смертності, пов'язаної з холодом, це буде серйозно компенсовано збільшенням смертності від високих температур.

Як вихідні дані дослідники використовували дані про смертність із 16 європейських країн за період 1998-2012 років.

Більше 7% усіх смертей в цей період були пов'язані з температурою, причому холодні температури надавали сильніший вплив у 10 разів. Використовуючи цю інформацію, група об'єднала 4 кліматичні моделі для складання прогнозів до кінця сторіччя за трьома різними сценаріями викидів парникових газів.

"Усі моделі показали поступове підвищення температури і, відповідно, зниження смертності від холоду та збільшення від спеки", — пояснила співавторка дослідження Еріка Мартінес.

Експерти припускають, що всю смертність від спеки можна знизити шляхом вживання негайних та ефективних заходів щодо пом'якшення наслідків. Однак, як наголосила дослідниця ISGlobal Джоан Баллестер, дуже важливо, щоб це пом'якшення було глобальним.

У той час як глобальне потепління впливає на всі регіони світу, Європа стикається з найвищими темпами його прояву, причому особливо вразливими є країни Середземномор'я.

"В останні десятиліття потепління в Європі відбувається більш швидкими темпами, ніж на будь-якому іншому континенті. Поширеність цього явища нерівномірна, при цьому країни Середземномор'я більш уразливі, ніж інші. Наші моделі також показали, що через значне підвищення температур у літній період і більшу уразливість до спеки в середземноморських країнах прогнозується непропорційне збільшення смертності від спеки", — підкреслив співавтор дослідження Маркос Кіхаль.

Згідно з прогнозами, без глобальних заходів щодо пом'якшення наслідків, загальна кількість смертей, пов'язаних із температурою, у майбутні роки стабілізується і навіть скоротиться, але за цим піде дуже різке зростання десь між серединою і кінцем століття залежно від викидів парникових газів.

"Наші результати підкреслюють невідкладність вживання глобальних заходів щодо пом'якшення наслідків, оскільки вони не будуть ефективними, якщо будуть вжиті тільки в окремих країнах або регіонах. Більш того, одним із вирішальних чинників, які не додані в наші моделі, є здатність людей адаптуватися до нових умов, що вже допомагає знизити нашу вразливість до температур", — підсумувала Баллестер.