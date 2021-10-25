Концентрація парникових газів у світі досягла рекордного рівня, — ООН

Темпи забруднення атмосфери зовсім не вписуються в межі Паризької угоди.

Концентрація парникових газів у світі в минулому році досягла рекордного рівня, про що свідчать дані звіту Метеорологічного агентства ООН, пише Reuters.

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Так, світ уже далеко відійшов від раніше поставлених кліматичних цілей.

Згідно з інформацією, рівень вуглекислого газу зріс до 413,2 частин на мільйон у 2020 році, що перевищує середній показник за останнє десятиліття. Зазначається, що тимчасове зниження викидів через обмеження пандемії все одно не вплинуло позитивно на результат.

Очікується, що такі темпи призведуть до підвищення температури, яке набагато перевищує показник Паризької угоди 2015 року. Про це заявив генсек Всесвітньої метеорологічної організації Петтер Таллас.

"Ми сильно збилися зі шляху. Нам необхідно переглянути наші промислові, енергетичні й транспортні системи і весь спосіб життя", — заявив Таллас.

Як відомо, Паризька хартія це юридично обов'язковий міжнародний договір із тематики зміни клімату. Його мета — утримання приросту глобальної середньої температури набагато нижче 2 градусів Цельсія понад доіндустріальних рівнів при докладанні зусиль з метою обмеження зростання температури до 1,5 градусів Цельсія.

Для виконання цієї стратегічної мети країни прагнуть до максимально швидкого проходження піку глобальної емісії парникових газів для побудови кліматично нейтрального світу до середини XXI століття.

Як відомо, хоча глобальне потепління стосується всього світу, найбільші темпи його прояви фіксуються в Європі, особливо в країнах Середземномор'я.

Зазначимо, що фахівці вивчили наслідки викидів парникових газів і дійшли висновку, що між серединою і кінцем цього століття значно збільшиться смертність через глобальне потепління.

Також повідомлялося, що, згідно з даними ООН, 2019 рік виявився другим або третім із найтепліших років в історії людства.