Добычу угля нужно остановить, чтобы избежать катастрофических последствий для климата, - ученые

Некоторым странам стоит отказаться от 95% добываемого угля.

Ученые предупреждают, что нужно прекратить добычу большей части ископаемого топлива в мире, чтобы иметь хоть какой-то шанс остановить глобальные изменения климата. В новом исследовании говорится, что ведущим мировым экспортерам угля, таким как Индонезия и Австралия, нужно остановить добычу полезного ископаемого из 95% своих месторождений к 2050 году, сообщает Sciencealert

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Ученые из Университетского колледжа Лондона утверждают, что к средине 21 века страны Ближнего Востока должны полностью прекратить добычу угля, а США должны оставить нетронутыми 97% своих запасов.

По мнению ученых 90% мировых запасов угля нужно оставить в недрах земли в течение следующих 30 лет, в том числе Китаю и Индии — 76%. Ученые предупреждают, что, если этого не сделать, глобальное потепление подойдет вплотную к критической отметке 1,5 градуса по Цельсию.

Также по мнению исследователей, нужно остановить 60% мировой добычи нефти и метана. Канаде, например, нужно оставить в недрах земли 83% своей нефти и 81% ископаемого метана. Даже если выполнить все эти условия, говорят ученые, остается только 50-процентный шанс удержать температуру ниже уровня 1,5 градуса Цельсия.

Чтобы получить желаемый результат для климата, возможно придется сократить добычу ископаемого топлива еще раньше, говорится в исследовании.

В то же время, некоторые ученые предполагают, что глобальное распространение возобновляемых источников энергии и возможность удержания углерода позволят и дальше использовать ископаемое топливо. В новом исследовании говорится, что это спорный момент, учитывая тот факт, что технологии, которые у нас есть, еще не адаптированы для решения этой задачи.

Ученые из Университетского колледжа Лондона говорят, что после 2050 года можно будет использовать ископаемое топливо только для удовлетворения потребностей авиации и в виде сырья для нефтехимической промышленности.

Если не осуществить план, предложенный учеными к 2050 году, то планету ждет катастрофический климатический кризис, а некоторые страны понесут огромные финансовые убытки. Сейчас страны Ближнего Востока, Россия и некоторые бывшие советские республики имеют больше всего запасов ископаемого топлива. Ученые говорят, что их финансовые потери будут самыми большими.

В Ираке, Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте, добыча ископаемого топлива составляет от 65% до 85% всех государственных доходов. Ученые говорят, что, если эти страны не перейдут на возобновляемые источники энергии, некоторые из них вполне могут стать банкротами.

Авторы исследования утверждают, что странам всего мира необходимо начать разработку внутренней политики, которая ограничит добычу ископаемого топлива и сократит на него спрос. Сейчас важно найти способ сохранить ископаемое топливо в недрах земли, поскольку теперь это единственный способ спасти человечество от климатического кризиса, утверждают авторы исследования.