Видобуток вугілля потрібно зупинити, щоб уникнути катастрофічних наслідків для клімату, — вчені

Деяким країнам варто відмовитися від 95% вугілля, що видобувається.

Вчені попереджають, що потрібно припинити видобуток більшої частини викопного палива в світі, щоб мати хоч якийсь шанс зупинити глобальні зміни клімату. У новому дослідженні йдеться, що провідним світовим експортерам вугілля, таким як Індонезія й Австралія, потрібно зупинити видобуток корисних копалин із 95% своїх родовищ до 2050 року, повідомляє Sciencealert

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Вчені з Університетського коледжу Лондона стверджують, що до середини 21 століття країни Близького Сходу повинні повністю припинити видобуток вугілля, а США повинні залишити недоторканими 97% своїх запасів.

На думку вчених 90% світових запасів вугілля потрібно залишити в надрах землі протягом наступних 30 років, в тому числі Китаю та Індії — 76%. Вчені попереджають, що, якщо цього не зробити, глобальне потепління підійде впритул до критичної позначки 1,5 градуса за Цельсієм.

Також на думку дослідників, потрібно зупинити 60% світового видобутку нафти та метану. Канаді, наприклад, потрібно залишити в надрах землі 83% своєї нафти і 81% викопного метану. Навіть якщо виконати всі ці умови, кажуть вчені, залишається тільки 50-відсотковий шанс утримати температуру нижче рівня 1,5 градуса Цельсія.

Щоб отримати бажаний результат для клімату, можливо, доведеться скоротити видобуток викопного палива ще раніше, говориться в дослідженні.

Тоді ж деякі вчені припускають, що глобальне поширення поновлюваних джерел енергії і можливість утримання вуглецю дозволять і далі використовувати викопне паливо. У новому дослідженні йдеться, що це спірний момент, з огляду на той факт, що технології, які у нас є, ще не адаптовані для вирішення цього завдання.

Вчені з Університетського коледжу Лондона кажуть, що після 2050 року можна буде використовувати викопне паливо тільки для задоволення потреб авіації і у вигляді сировини для нафтохімічної промисловості.

Якщо не здійснити план, запропонований вченими до 2050 року, то планету чекає катастрофічна кліматична криза, а деякі країни зазнають величезних фінансових збитків. Зараз країни Близького Сходу, Росія і деякі колишні радянські республіки мають найбільше запасів викопного палива. Вчені говорять, що їхні фінансові втрати будуть найбільшими.

В Іраку, Бахрейні, Саудівській Аравії та Кувейті видобуток викопного палива складає від 65% до 85% всіх державних доходів. Вчені говорять, що, якщо ці країни не перейдуть на поновлювані джерела енергії, деякі з них цілком можуть стати банкрутами.

Автори дослідження стверджують, що країнам усього світу необхідно почати розробку внутрішньої політики, яка обмежить видобуток викопного палива і скоротить на нього попит. Зараз важливо знайти спосіб зберегти викопне паливо в надрах землі, оскільки тепер це єдиний спосіб врятувати людство від кліматичної кризи, стверджують автори дослідження.