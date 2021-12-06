На трех украинских ТЭС угля осталось на 5-6 дней: что будет дальше?

Эксперт Юрий Корольчук в комментарии Фокусу рассказал, что преодолеть энергокризис Украине помогут возобновление импорта электроэнергии из Беларуси и РФ, а также отключения света.

На украинских ТЭС по состоянию на 6 декабря объем запасов угля составляет 412,5 тыс. тонн из 921,5 тыс. тонн запланированных. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Минэнерго.

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Наибольшие запасы зафиксированы на Кураховской и Змиевской ТЭС — 83 и 58,6 тыс. тонн соответственно.

[ + – ] Объем запасов угля на украинских ТЭС составляет 412,5 тыс. тонн Фото: пресс-служба Минэнерго

По данным Минэнерго, 5 декабря украинские тепловые электростанции потратили 50,2 тыс. тонн угля, и столько же накопили.

[ + – ] Украинские ТЭС за сутки израсходовали более 50 тыс. тонн угля Фото: пресс-служба Минэнерго

На сколько дней каждой украинской ТЭС хватит запасов угля:

Луганская — 28 дней;

Кураховская — 10 дней;

Ладыжинская — 5-6 дней;

Добротворская — 4 дня;

Бурштынская — запасов нет;

Запорожская — 9 дней;

Приднепровская — 8 дней;

Криворожская — 13 дней;

Змиевская — 20 дней;

Трипольская — 12-13 дней;

Углегорская — 6 дней;

Славянская — 8 дней.

С просьбой прокомментировать дефицит угля и кризис в украинской энергетике Фокус обратился к эксперту по энергетическим вопросам, члену Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрию Корольчуку.

По его словам, 412,5 тыс. тонн угля — абсурдно низкий уровень запасов топлива в условиях подготовки и запуска отопительного сезона. Более того, план по объемам угля был на уровне 3,5 млн тонн, а на сегодняшний день Украина должна была иметь в хранилищах 2,5 млн тонн.

"Такой запас угля делается на фоне планирования и ожидания того, могут ли быть критические ситуации на АЭС — блоки могут уходить на ремонты. На ГЭС, которые не могут спускать постоянно воду зимой… Кризис (в энергетике — ред.) есть, об этом все говорят", — продолжил Юрий Корольчук.

Эксперт, комментируя поставки импортного угля в Украину на семи кораблях, заявил, что этих объемов стране не хватит для прохождения отопительного сезона, а поставки топлива нужно было наладить еще до 1 ноября 2021 года.

Украина, как отмечает Юрий Корольчук, теоретически может пройти энергетический кризис, если будет теплая зима и если все блоки АЭС будут работать. Специалист также назвал еще несколько сценариев выхода Украины из критической ситуации.

"Также нужна работа тепловых электростанций на угле или на газе. Выхода (из кризиса — ред.) у нас три. Импорт электроэнергии из Беларусии и России, сжигаем газ на тепловых станциях и ограничиваем потребителей", — добавил эксперт по энергетическим вопросам.

Специалист также призвал не путать ограничение потребителей с веерными отключениями электроэнергии.

Важно

Да будет свет и веерные отключения. Чем грозят украинцам низкие запасы угля на ТЭС

"Ограничение электроснабжения — когда планово видят, что у нас низкие мощности и что нам нужно отключить каких-то потребителей, чтобы разгрузить систему. Выключают, в первую очередь, большие промышленные объекты, и только потом — население. В условиях кризиса, я обеими руками за это. А другого выхода нет, чтобы избежать блэкаута и катастрофических последствий для АЭС и ТЭС… Отключение электроэнергии на несколько часов не является большой проблемой, если оно не затрагивает больницы, роддомы", — подытожил Юрий Корольчук в комментарии Фокусу.

Ранее президент Владимир Зеленский заверял, что веерных отключений электричества и отопления в Украине не будет. По словам главы государства, на фоне дефицита топлива в Украину уголь доставят на семи судах.

Про веерные отключения электричества в Киеве ранее предупреждал мэр столицы Виталий Кличко. Как отмечал городской голова, продолжительные морозы и дефицит угля могут спровоцировать отключения электроэнергии бытовым потребителям.

Также Фокус в своей статье подробно объяснял, сможет ли Украина избежать веерных отключений электричества из-за дефицита угля.