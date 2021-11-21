В Україну прибуло перше із семи суден з американським вугіллям

Перша партія обсягом 60,5 тисячі тонн прибула в порт "Південний". До січня 2022 року до нашої країни надійде майже 470 тисяч тонн американського та колумбійського вугілля.

В Україну прибуло перше із семи суден із вугіллям із США та Колумбії. Обсяг першого постачання становив 60,5 тисяч тонн. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Повідомляється, що судно класу "Панамакс" прибуло до порту "Південний". Постачання вугілля відбувається для забезпечення державних теплоелектростанцій "Центренерго".

Усього планується доставлення 5 кораблів з вугіллям зі Сполучених штатів, а 2 з Колумбії. Обсяг кожної партії становить від 40 до 75 тисяч тонн. А загалом привезуть в Україну майже 470 тисяч тонн вугілля. Завершення постачання буде до січня 2022 року.

Наступна партія прийде до українських портів наприкінці місяця, потім 4 грудня та 1 січня. Також у компанії повідомили, що вони імпортують вугілля з Польщі та Казахстану.

Чи будуть віялові відключення електрики?

Зеленський анонсував постачання семи кораблів з вугіллям. В Україні може бути дефіцит виробництва, на який готова відреагувати атомна енергетика. До кінця місяця до ладу введуть ще один енергоблок Запорізької АЕС.

Мер Києва Віталій Кличко говорив про високу ймовірність віялових відключень у столиці. А в Одесі мешканці розповідали, як віялові відключення світла маскують під ремонтні роботи. Постачальники електроенергії вже публікують графіки погодинних відключень світла.

Однак, за заявою Шмигаля, в Україні немає і не плануються віялових відключень електрики. Якби вони дійсно проходили в країні, то вони торкнулися б цілих районів або навіть областей. Всі відключення, які зараз відбуваються, стосуються тільки планових робіт з ремонту ліній електропередач або трансформаторів.

Білорусь відновлює імпорт електрики з Білорусі

Згідно з інформацією Інтерфаксу, з 21 листопада Білорусь знову постачає електрику в Україну. Сьогодні буде поставлено 415 МВт за годину. Це обсяги, які були до припинення імпорту.

Нагадаємо, 18 листопада Білорусь призупинила постачання електроенергії в Україну.

Раніше Фокус писав про те, коли на українців чекати віялових відключень світла.