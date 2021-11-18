Потужність експорту на цей момент опустилася з 415 до 0 МВт-год. Раніше у сусідній республіці пояснили припинення постачання умовами контрактів.

З четверга, 18 листопада, Білорусь призупинила постачання електроенергії в Україну. Про це свідчать дані, розміщені на сайті компанії "Укренерго".

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Так, ще вчора, 17 листопада, потужність постачання електроенергії з Білорусі становила 415 МВт-год, проте станом на 11:28 за київським часом потужність досягла показника 0 МВт-год.

Нагадаємо, у середу, 17 листопада, білоруське інформаційне агентство БелТА з посиланням на міністерство енергетики республіки повідомило про зупинення експорту електроенергії в Україну з 18 листопада "відповідно до встановленого порядку взаємодії за поточними контрактами". Конкретних причин такого рішення у відомстві не назвали, проте пообіцяли розглянути питання щодо подальших поставок з урахуванням технічної можливості. Також учора Міненерго повідомило про зупинення роботи першого енергоблоку БелАЕС через спрацювання автоматичної системи захисту.

Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з 1 листопада через дефіцит вугілля у сховищах теплоелектростанцій. Лише за два тижні з 25 жовтня по 8 листопада обсяг палива скоротився на 20%. На той момент Міненерго України очікувало, що в сховищах буде вшестеро більше вугілля, ніж насправді. На тлі цього президент Володимир Зеленський запевнив, що найближчим часом до українських портів прибуде 7 кораблів з обсягом палива, якого вистачить до кінця цього року.

Уже 8 листопада "Беленерго" оголосило про зупинення постачання електроенергії з цього місяця.

Раніше Фокус писав про те, коли на українців чекати віялових відключень світла.