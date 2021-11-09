Запаси вугілля на українських ТЕС за два тижні скоротилися майже на 20%

Міненерго очікувало, що на цей момент у сховищах буде понад 2,6 млн тонн палива, проте його залишилося трохи більше 460 тисяч тонн.

Із 25 жовтня по 8 листопада запаси вугілля на українських теплоелектростанціях (ТЕС) впали на 104 тис. тонн і досягли показника 479,4 тис. тонн. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті "Укренерго".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, станом на понеділок, 25 жовтня на сховищах ТЕС було 583,4 тис. тонн вугілля. Із них газового — 454,6 тис. тонн, а антрацитового — 128,8 тис. тонн. Графік запасів має такий вигляд:

[ + – ] Графік запасів вугілля станом на 25 жовтня

"Ситуація з накопиченням вугілля посилюється. Запаси вугілля на складах ТЕС надзвичайно низькі", — констатували тоді в компанії.

Уже за два тижні запаси палива знизилися на 17,4%, склавши 479,4 тис. тонн, із яких газового було 330,3 тис. тонн, антрацитового — 149,1. В останньому щотижневому звіті "Укренерго" не показало відповідний графік. Системний аналітик Євген Істребін проілюстрував ситуацію з запасами у своєму Facebook.

Згідно з графіком, до 8 листопада Міненерго очікувало, що в сховищах буде понад 2,6 млн тонн палива.

[ + – ] Графік запасів вугілля станом на 8 жовтня

У свою чергу, міністерство енергетики України опублікувало інформацію щодо запасів палива станом на вівторок, 9 листопада. Ситуація з вугіллям, за новою інформацією, посилилася ще сильніше — його обсяг у сховищах ТЕС знизився вже до 461,7 тис. тонн. За добу запаси вугілля скоротилися на 3,7%.

Нагадаємо, через проблеми з вугіллям НКРЕКП має намір провести невиїзні перевірки ТЕС, що належать компаніям ДПЕК, "Центренерго" й "Енергетичній компанії України".

Раніше провести перевірку компанії-власників теплоелектростанцій Кабміну та регулятору доручила Рада нацбезпеки та оборони.