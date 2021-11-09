Запасы угля на украинских ТЭС за две недели сократились почти на 20%

Минэнерго ожидало, что к этому моменту в хранилищах будет более 2,6 млн тонн топлива, однако его осталось чуть более 460 тысяч тонн.

С 25 октября по 8 ноября запасы угля на украинских теплоэлектростанциях (ТЭС) упали на 104 тыс. тонн и достигли показателя в 479,4 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте "Укрэнерго".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Так, по состоянию на понедельник, 25 октября на в хранилищах ТЭС было 583,4 тыс. тонн угля. Из них газового 454,6 тыс. тонн, а антрацитового 128,8 тыс. тонн. График запасов выглядел следующим образом:

[ + – ] График запасов угля по состоянию на 25 октября

"Ситуация с накоплением угля усугубляется. Запасы угля на складах ТЭС чрезвычайно низкие", — констатировали тогда в компании.

Уже через две недели запасы топлива снизились на 17,4%, составив 479,4 тыс. тонн, из которых газового было 330,3 тыс. тонн, антрацитового 149,1. В последнем еженедельном отчете "Укрэнерго" не показало соответствующий график. Системный аналитик Евгений Истребин проиллюстрировал ситуацию с запасами в своем Facebook.

Согласно графику, к 8 ноября Минэнерго ожидало, что в хранилищах будет более 2,6 млн тонн топлива.

[ + – ] График запасов угля по состоянию на 8 октября

В свою очередь министерство энергетики Украины опубликовало информацию касательно запасов топлива по состоянию на вторник, 9 ноября. Ситуация с углем, согласно новой информации, усугубилась еще сильнее — его объем в хранилищах ТЭС снизился уже до 461,7 тыс. тонн. За сутки запасы угля сократились на 3,7%.

Напомним, из-за проблем с углем НКРЭКУ намерено провести невыездные проверки ТЭС, принадлежащих компаниям ДТЭК, "Центрэнерго" и "Энергетической компании Украины".

Ранее провести проверку компании-владельцев теплоэлектростанций Кабмину и регулятору поручил Совет нацбезопасности и обороны.