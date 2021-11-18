Мощность экспорта к этому моменту опустилась с 415 до нуля МВт-ч. Ранее в соседней республике объяснили прекращение поставок условиями контрактов.

С четверга, 18 ноября, Беларусь приостановила поставки электроэнергии в Украину. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте компании "Укрэнерго".

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Так, еще вчера, 17 ноября, мощность поставок электроэнергии из Беларуси составляла 415 МВт-ч, однако по состоянию на 11:28 по киевскому времени мощность достигла показателя в 0 МВт-ч.

Напомним, в среду, 17 ноября, белорусское информационное агентство БелТА со ссылкой на министерство энергетики республики сообщило о приостановке экспорта электроэнергии в Украину с 18 ноября "в соответствии с установленным порядком взаимодействия по текущим контрактам". Конкретных причин такого решения в ведомстве не назвали, однако пообещали рассмотреть вопрос дальнейших поставок с учетом технической возможности. Также вчера Минэнерго сообщило о приостановке работы первого энергоблока БелАЭС из-за срабатывания автоматической системы защиты.

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси с 1 ноября из-за дефицита угля в хранилищах теплоэлектростанций. Только за две недели с 25 октября по 8 ноября объем топлива в сократился на 20%. На тот момент Минэнерго Украины ожидало, что в хранилищах будет в шесть раз больше угля, чем его оказалось на самом деле. На фоне этого президент Владимир Зеленский заверил, что в ближайшее время в украинские порты прибудут 7 кораблей с объемом топлива, которого хватит до конца этого года.

Уже 8 ноября "Белэнерго" объявило об остановке поставок электроэнергии с этого месяца.

Ранее Фокус писал о том, когда украинцам ждать веерных отключений света.