Беларусь прекращает с завтрашнего дня поставлять электроэнергию в Украину

Точных причин такого решения в Беларуси не назвали, но пообещали рассмотреть "возможность дальнейших поставок" с учетом технических возможностей.

Беларусь прекратит подачу электроэнергии в Украину с 18 ноября. Об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на Министерство энергетики Беларуси.

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Поставки электроэнергии прекратят в соответствии с установленным порядком взаимодействия по текущим контрактам. Белорусская сторона рассмотрит возможность дальнейшего импорта электроэнергии в Украину с учетом технических возможностей, добавили чиновники.

Других причин остановки поставок электроэнергии министерство не указало.

Пресс-служба Минэнерго сегодня сообщила об отключении первого энергоблока БелАЭС в первой половине дня из-за срабатывания системы автоматической защиты. Специалисты проверяют работу технологических систем АЭС.

Карта сайта "Укрэнерго" свидетельствует о том, что 17 ноября Украина импортировала из Беларуси 415 МВт-час.

Беларусь не первый раз отказывает Украине в поставке электроэнергии. 8 ноября стало известно, что госкомпания "Белэнерго" приостанавливает экспорт электроэнергии в объединенную энергосистему Украины.

Фокус уже писал, как государственное предприятие "Энергоатом" выкупило на аукционе мощности для импорта электроэнергии из Беларуси. "Энергоатом" провел закупку из-за дефицита угля на государственных ТЭС.

Напомним, что Окружной административный суд Киева в начале ноября разрешил проводить аукционын а закупку электроэнергии из России и Беларуси.