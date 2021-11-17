Білорусь припиняє із завтрашнього дня постачати електроенергію в Україну

Точних причин зупинки постачання в Білорусі не назвали, але обіцяють розглянути "можливість подальших постачань" з урахуванням технічних можливостей.

Білорусь припинить подавання електроенергії до України з 18 листопада. Про це повідомило агентство БЕЛТА з посиланням на Міністерство енергетики Білорусі.

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Постачання електроенергії припинять відповідно до встановленого порядку взаємодії за поточними контрактами. Білоруська сторона розгляне можливість подальшого імпорту електроенергії до України з урахуванням технічних можливостей, додали урядовці.

Інших причин зупинення постачання електроенергії міністерство не вказало.

Пресслужба Міненерго сьогодні повідомила про відключення першого енергоблоку БелАЕС у першій половині дня через спрацювання системи автоматичного захисту. Фахівці перевіряють роботу технологічних систем АЕС.

Мапа сайту "Укренерго" свідчить про те, що 17 листопада Україна імпортувала з Білорусі 415 МВт-год.

Білорусь не вперше відмовляє Україні у постачанні електроенергії. 8 листопада стало відомо, що держкомпанія "Беленерго" припиняє експорт електроенергії до об'єднаної енергосистеми України.

Фокус уже писав, як державне підприємство "Енергоатом" викупило на аукціоні потужності для імпорту електроенергії з Білорусі. "Енергоатом" провів закупівлю через дефіцит вугілля на державних ТЕС.

Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва на початку листопада дозволив проводити аукціонну закупівлю електроенергії з Росії та Білорусі.