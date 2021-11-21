Ремонти мереж та трансформаторів: Шмигаль розповів, чому по Україні відключають електрику

За словами прем'єр-міністра, віялові відключення світла по країні торкнулися б цілих районів і областей, а планові роботи до них відношення не мають.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю для "Радіо Свобода" пояснив, чому в деяких містах вимикають електроенергію.

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За словами політика, на сайті Міністерства енергетики є розділ про планові чи аварійні відключення. Прем’єр розповів, що заходив на цей сайт після скарг людей. В Україні проводять багато ремонтів, які не мають жодного відношення до віялових відключень світла.

"Вказується або ремонт трансформатора, або ремонт лінії електропередач, у вказаний час, на який відключається, причина, через яку відключається, хто відповідальний, ремонтні бригади виїжджають, ремонтують, зазначені всі об'єкти. Цих ремонтів багато, як і завжди. Це цілорічна робота, яку роблять обленерго. Це не має жодного відношення до віялових відключень", — розповів Шмигаль.

Він також додав, що якби в Україні були віялові відключення, то вони охоплювали б цілі райони чи навіть області. Це зовсім інший масштаб, порівняно з ремонтними роботами електромереж. На цей час немає жодної організації, як запевняє Шмигаль, яка планувала б віялові відключення.

Нагадаємо, 11 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що є дуже висока ймовірність віялових відключень світла у столиці. Причиною тому він назвав можливі тривалі морози взимку та дефіцит вугілля та газу. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що вугілля в країну доставлятимуть на семи кораблях, тому відключення світла не буде. У разі дефіциту вугілля підготовлено атомну енергетику.

Також стало відомо, що Білорусь відмовилася постачати електроенергію в Україну. З 18 листопада "Бєленерго" припинило подачу електрики до нашої країни.