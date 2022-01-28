НБУ потратил 1,5 млрд долларов в январе, чтобы поддержать гривну, — Шевченко
Несмотря на рекордный показатель курса доллара за последние 7 лет, НБУ удалось накопить 31 млн долларов и сгладить курсовые колебания.
Национальный банк Украины потратил в январе 2022 года 1,5 млрд долларов для поддержания курса гривны, сообщил глава центробанка Украины Кирилл Шевченко.
По словам главы НБУ, финансовый рынок Украины переживает сложный период, который во многом определяется мировыми процессами, в частности глобальной инфляцией. Однако существуют и сугубо внутренние причины, которые провоцируют инфляцию в Украине. Среди них — стремительное восстановление потребительского спроса, удорожание сырья, рабочей силы, а также ухудшение информационного климата на фоне обострений в сфере геополитики.
Несмотря на все трудности, НБУ завершил 2021 год с положительным сальдо валютных интервенций в объеме 2,4 млрд долларов и сумел накопить 31 млрд долларов, что позволило сглаживать чрезмерные колебания курса валют.
Благодаря укреплению гривны удалось снизить пиковые показатели инфляции с 11% до 10%, однако, по словам Шевченко, в стране сложилась хоть и не критическая ситуация, но весьма сложная. Чтобы пережить кризисный период НБУ в январе дополнительно повысил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт и в очередной раз подчеркнул свою готовность использовать монетарный инструментарий для реакции на проинфляционные риски.
"У нас достаточно резервов для того, чтобы продолжать придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания. В то же время хочу еще раз подчеркнуть, что Нацбанк не будет повторять ошибок прошлого и не будет пытаться удержать фиксированный обменный курс на определенном уровне", — отметил Шевченко.
Ранее Фокус выяснял причины скачка валютного курса в Украине. В комментариях специалистов было сказано, что напряженная геополитическая ситуация спровоцировала повышенный спрос на валюту, который продолжает превалировать над предложением.