НБУ потратил 1,5 млрд долларов в январе, чтобы поддержать гривну, — Шевченко

Несмотря на рекордный показатель курса доллара за последние 7 лет, НБУ удалось накопить 31 млн долларов и сгладить курсовые колебания.

Национальный банк Украины потратил в январе 2022 года 1,5 млрд долларов для поддержания курса гривны, сообщил глава центробанка Украины Кирилл Шевченко.

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По словам главы НБУ, финансовый рынок Украины переживает сложный период, который во многом определяется мировыми процессами, в частности глобальной инфляцией. Однако существуют и сугубо внутренние причины, которые провоцируют инфляцию в Украине. Среди них — стремительное восстановление потребительского спроса, удорожание сырья, рабочей силы, а также ухудшение информационного климата на фоне обострений в сфере геополитики.

Несмотря на все трудности, НБУ завершил 2021 год с положительным сальдо валютных интервенций в объеме 2,4 млрд долларов и сумел накопить 31 млрд долларов, что позволило сглаживать чрезмерные колебания курса валют.

Благодаря укреплению гривны удалось снизить пиковые показатели инфляции с 11% до 10%, однако, по словам Шевченко, в стране сложилась хоть и не критическая ситуация, но весьма сложная. Чтобы пережить кризисный период НБУ в январе дополнительно повысил учетную ставку сразу на 1 процентный пункт и в очередной раз подчеркнул свою готовность использовать монетарный инструментарий для реакции на проинфляционные риски.

"У нас достаточно резервов для того, чтобы продолжать придерживаться нашей стратегии валютных интервенций и сглаживать колебания. В то же время хочу еще раз подчеркнуть, что Нацбанк не будет повторять ошибок прошлого и не будет пытаться удержать фиксированный обменный курс на определенном уровне", — отметил Шевченко.

Ранее Фокус выяснял причины скачка валютного курса в Украине. В комментариях специалистов было сказано, что напряженная геополитическая ситуация спровоцировала повышенный спрос на валюту, который продолжает превалировать над предложением.