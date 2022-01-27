Курс доллара уже 29: что происходит на межбанке и почему падает гривна

Курс гривны сегодня пробил психологическую отметку 29 USDUAH на межбанковском рынке. Эксперты рассказали Фокусу, почему падает гривна и кто скупает валюту.

Повышенный спрос на иностранную валюту при не самом большом предложении спровоцировал 27 января рывок гривны в сторону девальвации. Если утром торги на межбанке шли в коридоре 28,8-28,9 USDUAH, то уже к 12.00 максимальный курс доллара в Украине достиг 28,9 USDUAH, а по некоторым сделкам — 29,0-29,03 USDUAH. Впрочем, к концу дня ажиотаж стих, а курс по сделкам откатился к уровням 28,95-28,97 USDUAH.

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Максимальный курс доллара подобрался к 29 USDUAH

Как отмечает в комментарии Фокусу директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, на межбанке вообще наблюдается значительный дисбаланс между спросом и предложением иностранной валюты.

"Напряженный информационный фон по геополитической ситуации привел к существенному увеличению спроса на валюту. В то же время, предложение стало меньше. Одним из главных источников дополнительного спроса стала активная покупка валюты нерезидентами, репатриирующими прибыль, в том числе, выход из ОВГЗ. Но, конечно, спрос вырос практически по всем источникам: активнее покупают валюту физические лица, бизнес. Чувствуется повышенный спрос под покупку энергоресурсов", — говорит Анна Золотько.

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По ее словам, НБУ активно участвует в торгах.

"Причем, начиная со среды, его участие значительно усилилось. Сегодня Национальный банк защищал уровень 28,80-28,81 USDUAH. А объем интервенций (предложение валюты на рынке со стороны Нацбанка, — ред.) составил, как минимум, $230 млн. В первой половине дня четверга НБУ проводил интервенции в диапазоне 28,97–29,02 USDUAH", — отмечает Анна Золотько.

Эксперт подчеркнула: спрос продолжает превалировать над предложением за счет заявок импортеров энергоносителей и нерезидентов, хотя НБУ пытается активно сбить спрос, предлагая валюту на аукционах "по запросу лучшего курса".

"По данным системы Bloomberg, за первые три дня недели заключили сделок (по покупке валюты) на $1,3 млрд. Это даже выше средних показателей недели. А в среду 26 января объем торгов на Bloomberg превысил $500 млн. В настоящее время рынок балансирует Национальный банк своими интенсивными интервенциями. Именно это сдерживает рост котировок", — объясняет Анна Золотько.

О позитивном влиянии Нацбанка в период повышенного спроса на валюту говорит и Юрий Крохмаль, руководитель службы продаж казначейских продуктов "Банка Авангард".

"Национальный банк ежедневно принимает участие в торгах на МВРУ, продавая валюту и последовательно придерживаясь своей стратегии сглаживания чрезмерных колебаний. Таким образом, курс растет, но относительно умеренными темпами и без паники – все желающие могут купить валюту. Эта стратегия полностью соответствует принятой концепции плавающего курса – НБУ не "защищает" какой-либо выбранный уровень курса, а стабилизирует рынок в периоды сильных дисбалансов", — подчеркивает Крохмаль.

[ + – ] Спрос на валюту вырос: одни хотят купить доллар, чтобы оплатить импорт или накопить на импортные операции; другие покупают, опасаясь девальвации гривны; третьи покупают доллары для спекуляции Фото: Getty Images

Сильное давление оказывают нерезиденты, которые выходят из украинских ОВГЗ. По данным НБУ, на 27 января объем портфеля ОВГЗ нерезидентов составил 82,68 млрд грн., тогда как еще 28 декабря 2021 года – 92,57 млрд грн. То есть, нерезиденты за один лишь месяц продали бумаг на сумму 9,89 млрд грн. Юрий Крохмаль отмечает, что в последние недели нерезиденты ежедневно продают ОВГЗ на 600-700 млн грн. и, соответственно, это конвертируется в спрос на валюту в пределах $20-22 млн.

Анна Золотько говорит также, что в последнее время активизировались и спекулятивно настроенные участники торгов МВРУ. А с другой стороны, экспортеры придерживают валюту — пытаются минимизировать продажу своей валютной выручки: сейчас Госказначейство производит большие платежи НДС-возмещения, с начала недели экспортерам перечислили около 10 млрд. грн.

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Аналитик стратегического развития банка "Пивденный" Константин Хведчук также сообщил Фокусу, что с начала года наблюдается снижение объемов продажи валюты клиентами при сохранении высокого спроса.

Отвечая на вопрос, идут ли определенные спекуляции крупных банков на рынке, руководитель отдела аналитики ГК ForexClub Андрей Шевчишин отмечает,что это тоже не исключено. Ранее в СМИ сообщали, что якобы Ситибанк влияет на курс, подталкивая торги в сторону 29 USDUAH (на сегодня максимальный курс доллара почти достиг этой отметки). Андрей Шевчишин уверен – влияние Ситибанка связано с тем, что у него много клиентов-нерезидентов.

"Львиная доля нерезидентов работает через Ситибанк, поэтому рынок следит за банком, как за индикатором активности и присутствия нерезидентов в торгах", — отмечает эксперт. Юрий Крохмаль говорит, что от ослабления гривны, очевидно, выигрывают продавцы валюты, но это, скорее, следствие текущей ситуации на рынке, вызванной внешними факторами, чем результат каких-либо спланированных действий одного из игроков.

По словам Шевчишина, банки имеют собственную валютную позицию и совершают спекуляции, однако в большинстве случаи они лишь выполняют заявки клиентов: экспортно-импортных компаний, инвесторов и населения.

"Сейчас спрос идет от многих клиентов, одни хотят купить доллары, чтобы оплатить импорт или накопить на импортные операции; другие покупают, опасаясь девальвации гривны; третьи покупают для спекуляции. Последних не так уж и много", — уверен Андрей Шевчишин.

Некоторые эксперты уверены: тренд падения гривны со временем удастся сменить трендом укрепления нацвалюты.

"Рынок очень чувствителен к информационному фону. Градус напряжения рано или поздно снизится – тогда снова вырастет спрос на гривну, возобновится ее укрепление", — уверен Константин Хведчук.

Ранее Фокус сообщал, что большинство опрошенных изданием аналитиков ожидает в 2022 году девальвацию до среднегодового уровня 27,7-28,2 USDUAH (среднегодовой в 2021 году — 27,29 USDUAH).