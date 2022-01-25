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Экономика

Шок без терапии. Что ждет украинцев в 2022 году с инфляцией и ценами на продукты

На конец прошлого 2021 года инфляция в Украине составила 10,3%. Теперь Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, и на днях повысил учетную ставку НБУ до 10% годовых. Украинский бизнес получил очередное сдерживающее экономический рост в стране решение.

Александр Гончаров
Александр Гончаров
Директор Ассоциации участников рынка капиталов, директор Института развития экономики Украины
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Супермаркет
Самая сильная головная боль украинцев – это инфляционный шок.

Самая сильная головная боль украинцев – это инфляционный шок. Инфляция в 10,3% ощущается как 30,3%.

Бездарные решения Кабмина и НБУ неизбежно приводят к росту инфляции. А как мы знаем, инфляция – это очень плохо не только для населения, но и для украинских ОВГЗ (особенно – краткосрочных).

Напомню, на конец прошлого 2021 года инфляция в Украине составила 10,3%. Теперь Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, и на днях повысил учетную ставку НБУ до 10% годовых. Украинский бизнес получил очередное сдерживающее экономический рост в стране решение Правления Национального банка Украины.

Хотя накануне заместитель главы Нацбанка Николайчук на брифинге заявил: "Если говорить о принятом решении правительства о госрегулировании цен на продукты — мы считаем, что его влияние на инфляционные процессы будет достаточно ограниченным в результате того, что текущий инфляционный всплеск, прежде всего, обусловлен ростом себестоимости продукции, а не значительным расширением или бумом потребительского спроса".

В принципе, здравое заключение, но – это только слова, а на деле – НБУ снова поднял учетную ставку и правление Нацбанка с Кабмином никак не могут расставить приоритеты, думаю, не изучают они и зарубежный опыт. Тем более, что проблема растущей инфляции характерна не только для Украины, но и для большинства стран мира, и во многих странах эта проблема не только центробанка, а и власти в целом.

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К примеру, в США инфляция уже достигла 7%, в Германии — 5,3%, в РФ — 8,4%. А вот в Китае — всего лишь 1,5%. Так, как же руководству КНР это удалось?

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Если очень-очень кратко, то в КНР для снижения цен на сырье резко наращивается добыча и продаются запасы из стратегических резервов, а иногда и вовсе ограничивают работу предприятий, пока цены не стабилизируются.

В итоге Китай действительно может похвастаться потребительской инфляцией на уровне 1,5%. Правда, такие методы регулирования создают другие проблемы, которые в итоге могут перечеркнуть все достижения в борьбе за ценовую стабильность.

Так, на днях Китай сообщил о самом большом положительном сальдо торгового баланса в своей истории. C одной стороны, это говорит о росте экспорта (и это плюс), а с другой — импорт растет более медленными темпами (а это минус).

Низкий импорт и слабая потребительская инфляция свидетельствуют о слабом внутреннем спросе. Это значит, что экономика Китая, несмотря на отмеченные успехи, постепенно замедляется. Это понимают и в Народном банке Китая, поэтому ЦБ уже начал вводить в свою денежно-кредитную политику (ДКП) стимулирующие меры, снижая базовые ставки по кредитам, чтобы подстегнуть рост потребительских расходов.

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Слабый внутренний спрос и всем известные проблемы на рынке недвижимости, скорее всего, заставят власти КНР пойти в стимулировании экономики на довольно агрессивные шаги. Что это значит для инвесторов?

Эта тенденция крайне благоприятна для инвестиций в китайский рынок. Пока монетарная политика во всем мире становится все более жесткой, Китай идет другим путем и начинает смягчать свою ДКП, зажигая "зеленый свет" для инвесторов.

Конечно, цифра инфляции в 1,5% радует глаз. И таких результатов мы могли бы добиться в Украине. Но вряд ли скоро это у нас произойдет.

Не исключаю даже того, что члены Кабмина и правления Нацбанка на полном серьезе считают, что если и далее поднимать тарифы ЖКХ, стоимость энергоресурсов и т.п. на 20%-40%, а также учетную ставку НБУ до двузначной цифры, то это замедлит общую инфляцию, потому что бедные люди будут еще реже пользоваться этими услугами.

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