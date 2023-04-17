Не хватает 14 миллиардов долларов. Где взять деньги на восстановление Украины

Related video

НЕУЖЕЛИ ТОЛЬКО СЕЙЧАС В ЕС И США ДОДУМАЛИСЬ ЗАСТАВИТЬ НАС ЗАНЯТЬСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНЫ?

В текущем 2023 году ЕС и США предоставит около 40 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета Украины. Но где брать еще 14 млрд долларов США на проекты быстрого восстановления именно в этом году, о чем неоднократно отмечал Премьер-министр Шмигаль? Этих денег нет, и неизвестно, кто их нам даст на восстановление и реконструкцию, а также на поддержку украинского бизнеса.

Более того, если проанализировать Меморандум Украины и МВФ, то "Плана Маршала" относительно восстановления украинской экономики там не найти. Достаточно посмотреть платежный баланс, где фиксируются приходы средств в Украину.

Прогнозы МВФ относительно будущего Украины заставляют нас быть более серьезными Фото: РИА Новости

Так вот, по прогнозам аналитиков МВФ, в следующем 2024 году в Украину могут зайти до 600 млн. долларов США инвестиций, в 2025г. — 4 млрд долларов США, в 2026г. — 8 млрд долларов США, а затем до 2033 года — свыше 10 млрд долларов США. При этом в МВФ подсчитали, что в Украине за один год войны "чистые" разрушения экономики — на 135 млрд долларов США, а общие потери уже достигли 411 млрд долларов США.

То есть, в ближайшие 10 лет в Украину при поддержке правительств стран ЕС и США может прийти прямых иностранных инвестиций лишь до 80 млрд долларов США. Остальное – сами! Поэтому нам самим давно пора сотрудничать с частными иностранными и внутренними инвесторами. Об этом свидетельствуют сами цифры. А с ними не поспоришь.

Источник

Важно