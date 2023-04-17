Бракує 14 мільярдів доларів. Де взяти гроші на відновлення України

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НЕВЖЕ ТІЛЬКИ ЗАРАЗ В ЄС ТА США ДОДУМАЛИСЯ ЗМУСИТИ НАС ЗАЙНЯТИСЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ?

У поточному 2023 році ЄС та США нададуть близько 40 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету України. Але де брати ще 14 млрд доларів США на проєкти швидкої відбудови саме в цьому році, про що неодноразово зазначав Прем'єр-міністр Д.Шмигаль? Цих грошей нема, і невідомо хто їх нам дасть на відновлення та реконструкцію, а також на підтримку українського бізнесу.

Понад тим, якщо проаналізувати Меморандум України та МВФ, то "Плану Маршала" щодо відновлення української економіки там не знайти. Достатньо переглянути платіжний баланс, де фіксуються приходи коштів в Україну.

Прогнози МВФ щодо майбутнього України змушують нас бути серйознішими Фото: РИА Новости

Так от, за прогнозами аналітиків МВФ, у наступному 2024 році до України можуть зайти до 600 млн доларів США інвестицій, у 2025 р. — 4 млрд доларів США, у 2026 р. — 8 млрд доларів США, а потім до 2033 року — за 10 млрд доларів США. Проте у МВФ підрахували, що в Україні за один рік війни "чистих" руйнувань економіки – на 135 млрд доларів США, а загальні втрати вже досягли 411 млрд доларів США.

Тобто в найближчі 10 років в Україну за підтримки урядів країн ЄС та США може прийти прямих іноземних інвестицій лише до 80 млрд доларів США. Решта – самі! Тому нам самім давно вже треба співпрацювати з приватними іноземними і внутрішніми інвесторами. Про це свідчать самі цифри. А з ними не посперечаєшся.

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