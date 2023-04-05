МВФ – не панацея. Як спрацюють гроші, які Україна бере в борг

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Нещодавно ми говорили, чому важливо прислухатися до тих інституції, які контролюють гроші.

І ось якщо уважно прислухатися до того, що говорить головне джерело грошей для України, то складно помітити багато позитиву.

Що прогнозує МВФ для України

Мова йде про МВФ та його свіжий прогноз щодо зростання економіки України в найближчі 5 років.

Чому МВФ — головне? Бо МВФ надає допомогу "престижу", саме співпраця з ним дозволяє всім іншим програмам підтримки нормально функціонувати.

Багато йде розмов про те, які зобов’язання взяла на себе Україна та все інше. Але ми коротко звернемо увагу на одну просту річ – прогноз по зростанню економіки України.

За очікуваннями МВФ, які були узгоджені з урядом України та з НБУ, "неймовірна відбудова" протягом наступних 5 років дозволить Україні вийти на рівень у 83% від ВВП 2021 р. — нерадісні перспективи. При 70% в цьому році.

Якщо поглянути глибше, то основу цього зростання забезпечать споживчі витрати громадян, вони у 2027 р. вийдуть на рівень 93% від 21 р. (на зображенні).

Відновлення України

Але ж програми відбудови мають йти через канали урядових витрат або інвестицій. А прогнозується, що урядові витрати за наступні 5 років будуть лише зменшуватися і тягнути ВВП донизу.

Відновлення України – справа наших рук

Інвестиції трохи підтримають зростання економіки у 2024-2025 рр., але потім уже почнуть сповільнюватися.

Чи можливе таке зростання ВВП у разі програм на десятки, а то й сотні млрд дол. на реконструкцію житла, інфраструктури, відновлення заводів — НІ.

МВФ нам, звичайно, допоможе, але в першу чергу потрібно розраховувати на себе Фото: РИА Новости

4%-ве зростання ВВП після його провалу на 30% — це ніяке не швидке відновлення. ВВП — це ж показник діяльності за рік. І тут варто пам’ятати, що війна знищила не тільки "нормальну діяльність", а й наявний капітал: житло, склади, мости, та навіть сільськогосподарську землю та ліси. І відновлення цього всього потребує багато "діяльності". Саме тому повоєнні економіки можуть зростати дуже швидко, адже їм необхідно відновити те, що й так вже було і що вони вміли робити до цього.

Ніякої зради, й добре що набрав чинності новий меморандум з МВФ, який вимагає від України проведення реформ.

Але сподіватися на швидку та масову "відбудову" немає причин. Тобто треба ці причини створити.

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