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Мнения Война и деньги Восстановление Украины после войны

МВФ – не панацея. Как сработают деньги, которые Украина берет в долг

"Никакой измены, и хорошо, что вступил в силу новый меморандум с МВФ, который требует от Украины проведения реформ. Но надеяться на скорое и массовое "восстановление" нет причин. То есть надо эти причины создать". Мнение.

Эрик Найман
Эрик Найман
Управляющий партнер Hugs Fund
eye 42
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Фото: Getty Images | Новый меморандум с МВФ требует от Украины проведения реформ
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Недавно мы говорили, почему важно прислушиваться к тем институциям, которые контролируют деньги.

И вот если внимательно прислушаться к тому, что говорит главный источник денег для Украины, сложно заметить много позитива.

Что прогнозирует МВФ для Украины

Речь идет о МВФ и его свежем прогнозе по росту экономики Украины в ближайшие 5 лет.

Почему МВФ – главное? Поскольку МВФ оказывает помощь "престижу", именно сотрудничество с ним позволяет всем другим программам поддержки нормально функционировать.

Много идет разговоров о том, какие обязательства взяла на себя Украина и так далее. Но мы кратко обратим внимание на одну простую вещь – прогноз роста экономики Украины.

По ожиданиям МВФ, которые были согласованы с правительством Украины и НБУ, "невероятное восстановление" в течение следующих 5 лет позволит Украине выйти на уровень в 83% от ВВП 2021 г. — нерадостные перспективы. При 70% в этом году.

Если посмотреть глубже, то основу этого роста обеспечат потребительские расходы граждан, они в 2027 г. выйдут на 93% от 21 г. (на изображении).

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Восстановление Украины

Но ведь программы восстановления должны идти через каналы правительственных расходов или инвестиций. А прогнозируется, что правительственные расходы за следующие 5 лет будут только уменьшаться и тянуть ВВП вниз.

Восстановление Украины – дело наших рук

Инвестиции немного поддержат рост экономики в 2024-2025 гг., но уже начнут замедляться.

Возможен ли такой рост ВВП в случае программ на десятки, а то и сотни млрд дол. на реконструкцию жилья, инфраструктуры, восстановление заводов – НЕТ.

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МВФ нам, конечно, поможет, но в первую очередь нужно рассчитывать на себя
Фото: РИА Новости

4%-ный рост ВВП после его провала на 30% — это никакое не быстрое восстановление. ВВП — это показатель деятельности за год. И здесь следует помнить, что война уничтожила не только "нормальную деятельность", но и наличный капитал: жилье, склады, мосты и даже сельскохозяйственную землю и леса. И восстановление этого всего требует много "деятельности". Поэтому послевоенные экономики могут расти очень быстро, ведь им необходимо восстановить то, что и так уже было и что они умели делать до этого.

Никакой измены, и хорошо, что вступил в силу новый меморандум с МВФ, который требует от Украины проведения реформ.

Но надеяться на скорое и массовое "восстановление" нет причин. То есть надо эти причины создать

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