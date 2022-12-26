МВФ не в восторге от "10-10-10". Почему не стоит ожидать снижения налогов в Украине

"Пока в графе плановые поступления от МВФ в 2023 году стоит ноль. В то же время, мы понимаем, что, учитывая фискальный разрыв, экономические риски и общую неопределенность, обойтись без финансирования Фонда в следующем году будет очень сложно. Было бы ошибкой заигрывать с популизмом или тратить время на решения, которые могут помешать нам получить жизненно необходимое финансирование". Мнение глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева.

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МВФ обнародовал Отчет миссии, Письмо о намерениях и Меморандум об экономической и финансовой политике по новой мониторинговой программе (PBM) с Фондом. Напомню, это промежуточная программа, задачей которой является укрепление основы для макрофинансовой стабильности и создание условий для создания долгосрочной амбициозной кредитной программы с исключительным доступом для Украины в 2023 году.

Программа построена на базовом экономическом сценарии:

Изменение реального ВВП: 2022 – падение на 33%; 2023 – рост на 1%

Потребительская инфляция на конец года: 2022 – 30%, 2023 – 22,5%.

Безработица (средняя за год): 2022 – 24,5%, 2023 – 20,9%.

Реальные зарплаты: 2022 – падение на 27%, 2023 – падение на 2,5%.

Дефицит бюджета (% ВВП): 2022 – 20,5%, 2023 – 10,1% (учитывая гранты).

Государственный долг (% ВВП): 2022 – 89,4%, 2023 – 89,9%.

Золотовалютные резервы: 2022 – 25,1 млрд. дол., 2023 – 21,1 млрд. дол.

Обменный курс. МВФ не дает прогноз курса, но его расчетную величину не сложно определить с использованием статистических выкладок по платежному балансу. Итак, средний курс по году: 2022 – 32,3 грн/долл, 2023 – 42,8 грн/долл.

В целом оценки МВФ на текущий год близки к последним прогнозам правительства и НБУ, в то же время, на 2023 год они более консервативны, чем те, что учтены в бюджете, из-за негативного влияния массированных ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры. По оценкам Фонда, экономика испытывает наибольшее падение в 4-м квартале 2022 года, восстановление начнется со 2-го квартала следующего года. Прогноз инфляции на 2023 год ниже величины, учтенной в госбюджете, тогда как средний расчетный курс очень близок к ожиданиям правительства. Прогноз связан с последствиями войны, что обуславливает значительную неопределенность в оценках и расхождения в предположениях. В частности, альтернативные сценарии предполагают изменение реального ВВП от -12,5% до +10% в зависимости от развития ситуации в сфере безопасности.

Что касается взятых Украиной обязательств и намерений, то с учетом короткой 4-месячной программы и только одного пересмотра, их действительно немного, но они должны быть выполнены в ускоренном режиме (по структурным маякам до конца января 2023 г.). Наибольший акцент сделан на бюджетно-налоговой политике, для которой определены 3 из 5 структурных маяков в мониторинговой программе:

Разработать план по предотвращению и погашению бюджетной задолженности в 2023 году и дальше.

Для увеличения налоговых поступлений подать в Верховную Раду три законопроекта, которые вступят в силу со второй половины 2023 г. по (i) отмене моратория на проведение налоговых проверок, (ii) отмене льготы в 2% единого налога для крупных плательщиков и восстановлению довоенного режима таких плательщиков; (iii) обеспечению полноценного применения РРО в учреждениях розничной торговли с возобновлением ответственности за нарушение таких требований.

в учреждениях розничной торговли с возобновлением ответственности за нарушение таких требований. Подготовить предложения по реформированию системы социальной защиты для обеспечения адресной социальной помощи населению с учетом потребностей новых уязвимых групп (ветераны, ВПЛ и т.п.), сохраняя при этом фискальную устойчивость.

[ + – ] МВФ выступает за отмену моратория на проведение налоговых проверок, отмену льготы в 2% единого налога для крупных плательщиков и возобновление довоенного режима для таких плательщиков Фото: РИА Новости

Украинские власти также четко задекларировали следующие намерения с целью укрепления фискальной устойчивости:

Воздерживаться от принятия решений, которые бы уменьшали налоговые поступления, размывали налогооблагаемую базу или подрывали доверие к государственным финансам ;

; Обеспечивать полное отражение дивидендов государственных предприятий;

Осуществлять контроль за просроченными налоговыми обязательствами , в т.ч. со стороны государственных предприятий, а также по возмещению НДС ;

, в т.ч. со стороны государственных предприятий, а также ; Ужесточать меры контроля и администрирования с целью увеличения прозрачности и ограничения возможности уклонения от налогообложения , в т.ч. через минимизацию размывания базы НДФЛ через упрощенную систему 3 группы, дальнейшее внедрение автоматического обмена информации для целей налогообложения и т.п.

, в т.ч. через минимизацию размывания базы НДФЛ через упрощенную систему 3 группы, дальнейшее внедрение автоматического обмена информации для целей налогообложения и т.п. Обеспечить надлежащее управление и прозрачность (аудит) средств специального фонда по ликвидации последствий российской агрессии.

Итак, если внимательно перечитать Меморандум об экономической и финансовой политике в части бюджета и налогов, то в нем нет даже намека на возможную реформу под условным названием "10-10-10", которую время от времени извлекают из ящика отдельные деятели ради хайпа и политических баллов.

Власти задекларировали усиление мер контроля и администрирования с целью увеличения прозрачности и ограничения возможности уклонения от налогообложения

Напомню, что Меморандум – это общая позиция украинской власти, подтверждаемая подписями президента, премьер-министра, главы Минфина и НБУ. И эта ответственная позиция состоит в том, что мы не можем себе позволить непросчитанные эксперименты в условиях беспрецедентного фискального разрыва, достигающего 30% ВВП в 2022 г. и 22% ВВП в следующем году, и когда обеспечение расходов на безопасность/оборону и социальные выплаты является условием выживания в прямом смысле этого слова.

Относительно остальных пунктов Меморандума, власти берут на себя обязательства и свидетельствуют о намерениях :

В части финансирования дефициты бюджета – (i) увеличить объемы первичных размещений военных ОВГЗ на рыночных условиях; (ii) не превышать потолок эмиссии НБУ на покрытие дефицита бюджета в 2022 г. в объеме 400 млрд. грн; (iii) отказаться от эмиссионного финансирования госбюджета в 2023 году (эмиссии могут рассматриваться только в исключительных случаях).

В части денежно-кредитной политики – (i) продолжать относительно жесткую монетарную политику с сохранением действующей процентной ставки; (ii) принять дополнительные меры по стерилизации избытка ликвидности банковской системы; (iii) продолжать действующую валютную политику для поддержания стабильности гривны и адекватного уровня ЗВР.

В части финансового сектора – в консультациях с Фондом подготовить базу для проведения диагностического обследования банков , в частности, по оценке достаточности банковского капитала и обращению с неработающими кредитами (структурный маяк)

, в частности, по оценке достаточности банковского капитала и обращению с неработающими кредитами (структурный маяк) В части корпоративного управления и борьбы с коррупцией – (i) назначить наблюдательный совет "Нафтогаза" на прозрачном конкурсе и привести его в функционирующее состояние (структурный маяк); (ii) проведение прозрачного конкурса на главу НАБУ, согласно законодательству (до конца марта 2023 г.); (iii) усиление прозрачности и подотчетности в части расходования средств на восстановление страны (через диджилизацию, аудит проектов, привлечение доноров и общественности и т.п.)

Отмечу, что пока в графе "Плановые поступления от МВФ в 2023 году" стоит ноль. В то же время, мы понимаем, что, учитывая фискальный разрыв, экономические риски и общую неопределенность, обойтись без финансирования Фонда в следующем году будет очень трудно. Поэтому выполнение 4-х месячной Программы МВФ, которая откроет путь к полноценной кредитной программе, является топ-приоритетом. Учитывая сжатые сроки, было бы ошибкой заигрывать с популизмом или тратить время на решения, которые могут помешать нам получить это жизненно необходимое финансирование.

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