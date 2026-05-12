Налог на такси и доставку еды: почему Украина меняет правила для Glovo, Bolt и Uber

Европейская интеграция — это прежде всего изменение качества государства изнутри. Работающая система, которая стимулирует развитие, обеспечивает защиту, гарантирует социальную поддержку и помогает экономике расти за счет прозрачных правил игры. Одним из ключевых элементов такой системы является справедливая и сбалансированная финансовая и налоговая политика. Цель которой не репрессии, а упорядочение. Не наказание, а привлечение.

Рассмотрение законопроектов о налогообложении посылок и цифровых платформ, которое ждет нас на этой неделе — это не о фискальном давлении. Это о взрослении государства, которое не может позволить себе роскошь "серых зон". Налоги не нравятся никому — но без порядка невозможно достичь ни справедливости, ни развития. Именно это и является ценой цивилизованной жизни.

Справедливость, не имеющая исключений

В экономике, как и в жизни, труднее всего даются не сложные расчеты, а расставание со старыми привычками. Мы часто говорим о равенстве всех перед законом, но забываем о равенстве всех перед бюджетом. Годами лимит в 150 евро на посылки был не просто удобством для покупателя, а комфортной "дверью" для тех, кто строил бизнес в обход налогов.

Когда мы покупаем товар на иностранном маркетплейсе без пошлины, мы ставим подножку украинскому предпринимателю. Тому, кто арендует склад в Киеве или Харькове, кто платит официальную зарплату, кто отдает часть прибыли на волонтерские сборы. Справедливость — это когда выполнение законов одинаковый императив для всех: и для больших магазинов, и для маленького украинского магазина. Мы возвращаемся к общеевропейским стандартам, где каждый цент импорта работает на страну, в которую он въезжает.

Гиг-экономика: общий ритм города

Наши города сегодня невозможно представить без курьеров и авто с логотипами сервисов доставки. Однако долгое время этот огромный сектор работал как "невидимка": глобальные цифровые платформы зарабатывали миллиарды, но юридически дистанцировались от тех, кто непосредственно выполняет работу. Эти работники, их доходы, их возможность защитить свои права оказались вне правового поля. Они были на обочине. Пришло время это изменить.

Именно так работает Европа. Цифровые гиганты — такие как Bolt, Glovo или Uber — должны быть полноценными участниками национальной экономики. Платформа берет на себя роль налогового агента: водителю или курьеру больше не нужно регистрировать ФЛП, нанимать бухгалтера или бояться проверок. Платформа автоматически будет начислять льготные 5% с дохода и направлять их в бюджет.

Это не об изъятии денег у человека, а о выходе из тени крупного бизнеса. Самый простой путь к легальной работе — вы просто делаете свою работу, а цифровая система заботится о том, чтобы ваш вклад официально поддерживал общество и экономику. Это признание того, что каждый курьер является не "невидимкой" "нарушителем", а полноценным участником экономических отношений.

Время выбирать, в какой стране мы живем

Нам всем стоит наконец дать себе честный ответ на фундаментальный вопрос: в каком государстве мы хотим жить?

Мы мечтаем о правовой стране, где закон защищает и предпринимателя, и потребителя. Где правила понятны, а бизнес работает "в белую", имея право требовать от государства прозрачности и эффективности. Экономику, в которой гражданин может честно заработать, не боясь никаких проверок. Спокойно взять в ипотеку квартиру. Накопить себе на достойную старость. Или же мы хотим и дальше закрывать глаза на "серые зоны", строя экономику на исключениях и лазейках?

Жить в цивилизованной стране — это не только хорошие дороги и качественные услуги. Это ответственность каждого.

Ресурс, который превращается в развитие

Любое развитое государство — от Эстонии до Нидерландов — живет по принципу: каждая сфера деятельности является частью общей системы. Никаких "невидимых" секторов, никаких "серых зон".

Ожидаемые поступления от упорядочения налогообложения посылок и цифровых платформ — это не сухие колонки цифр. Это инвестиция в инфраструктуру, социальные услуги, образование и безопасность. И это также зарплаты учителей и медиков, помощь нашим защитникам на передовой. В конце концов, это цена цивилизованного выбора, который мы делаем ежедневно, в очереди на почте или при оплате такси.

Популярные решения всегда сладкие, но они не лечат. Государственные решения иногда горькие на вкус, потому что требуют от нас отказаться от привычного в пользу общей цели.

Сегодня мы переписываем наш общественный договор. Мы выбираем быть не просто потребителями, а гражданами цивилизованной страны, в которую мы стремимся. И в этом стремлении мелочей не существует. Справедливость начинается с каждого из нас.