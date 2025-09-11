Related video

Украина уже десятилетиями живет с ощущением хронической несправедливости: люди всю жизнь работают, но на старости получают пенсии, которые не покрывают базовые минимальные потребности.

На сегодня средняя пенсия составляет 6410 грн, тогда как фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных — 6895 грн. Из 10,3 млн пенсионеров 7,4 млн получают пенсию меньше фактического уровня прожиточного минимума. То есть более 70% пенсионеров живут за чертой бедности.

Зарплаты и пенсии: что происходит в Украине, а что — в Европе

Одной из ключевых причин является тенизация занятости и заработной платы. Другими словами — миллионы украинцев получают "зарплату в конвертах", не платя взносов в Пенсионный фонд. Как следствие, Пенсионный фонд остается дефицитным, средств на обеспечение достойного пенсионного обеспечения не хватает.

Важно

Почасовая зарплата в странах ЕС: где выгоднее всего работать украинцам

По официальным данным Пенсионного фонда Украины, на сегодня количество плательщиков единого социального взноса составляет 10,6 млн человек, а получателей пенсии — 10,3 млн человек. Это означает фактически 1 работающий содержит 1 пенсионера. В Европе ситуация совсем другая.

Країна Активні платники (тис.) Отримувачі пенсій (тис.) Співвідношення (платники : пенсіонери) Джерело Німеччина ~34 000 ~21 000 1,6 : 1 OECD PAG 2023 Франція ~28 000 ~17 000 1,65 : 1 OECD PAG 2023 Італія ~24 000 ~16 000 1,5 : 1 OECD PAG 2023 Іспанія ~20 000 ~15 000 1,3 : 1 OECD PAG 2023 Польща ~16 000 ~10 000 1,6 : 1 ILOSTAT + Eurostat Швеція ~5 200 ~2 300 2,2 : 1 OECD PAG 2023 Румунія ~6 500 ~4 700 1,4 : 1 ILOSTAT + Eurostat Болгарія ~3 000 ~2 200 1,35 : 1 ILOSTAT + Eurostat

И разница не только в демографии. В Украине из 27,6 млн трудоспособного населения платят взносы 10,6 млн, и это лишь 38 %. По оценкам Минэкономики и Всемирного банка, 20–30% трудоспособных работают в тени и не делают никаких взносов в Пенсионный фонд. Это около 4–5 млн человек, которые формально являются трудоспособными, но "не работают" для системы пенсионного обеспечения. Для сравнения — в ЕС средний показатель теневой занятости составляет около 11%.

Кроме того, по данным Пенсионного фонда, 1,2 млн официально трудоустроенных в Украине платили взносы с минимальной зарплаты (8 тыс. грн), даже если реально получали значительно больше. Это означает, что государство недополучает взносы именно от тех, кто должен был бы быть "средним классом" — основой пенсионной системы.

20–30% трудоспособных работают в тени и не делают никаких взносов в Пенсионный фонд Фото: Getty Images

По разным экспертным оценкам, от 30% до 50% работников получают зарплату неофициально или частично "в конверте". Когда работник соглашается получать часть или всю зарплату "в конверте", он как бы выигрывает сегодня — больше денег "на руки". Но теряет завтра: отсутствует страховой стаж; будущая пенсия начисляется с минимальной зарплаты или вообще не учитывается; Пенсионный фонд теряет миллиарды гривен, которые бы позволили увеличить пенсионные выплаты.

В странах ЕС зарплаты "в конвертах" — редкость. Германия, Франция, Швеция: лишь 5–10% работающих сталкиваются с этим явлением, Италия и Испания: 15–17%. Именно поэтому там пенсионная система более стабильна: большинство работающих платят взносы с реальной зарплаты, а не с минималки.

Война и парадокс "белых" зарплат

С начала полномасштабной войны в Украине показатели по уплате единого социального взноса радикально изменились и отразили "полную картину" тенизации заработной платы. Количество лиц, которые платили взнос с минимальной заработной платы, сократилось с 23% (на конец 2022 года) до 15% (на конец 2024 года), а тех, кто платит взнос с зарплаты от 20 тыс. грн до 120 тыс. грн — вырос с 26,3% до 45,2%.

Важно

Зарплаты для расчета пенсий снизились: кто существенно потеряет в выплатах

Мобилизованным государство платит денежное обеспечение на достойном уровне и платит с него взнос в установленном размере. Фактически армия стала одним из крупнейших "легальных работодателей" с "белыми" зарплатами. После войны мы должны сохранить эти положительные тенденции.

Полная детенизация занятости могла бы дать Пенсионному фонду дополнительно сотни миллиардов гривен в год Фото: Unplash

Что будет, если вывести зарплаты из тени?

По подсчетам украинских экспертов, полная детенизация занятости могла бы дать Пенсионному фонду дополнительно сотни миллиардов гривен в год. Этот дополнительный ресурс обеспечил бы рост пенсий, а доверие к государству как гаранту социального обеспечения — существенно повысилось бы.

Итак, проблема низких украинских пенсий — это не только "плохая демография" или "большое количество пенсионеров". Это прежде всего следствие масштабной тенизации экономики.

Важно

За зарплату в конверте придется ответить. Какие штрафы и кто заплатит в 2025 году

Пока зарплата "в конверте" кажется выгодной для отдельного человека, в масштабах страны она превращается в ловушку бедности для старших поколений. Украина может обеспечить своих пенсионеров достойными выплатами. Но для этого нужна простая вещь — все должны работать официально и платить взносы с реальной зарплаты. Только тогда Пенсионный фонд станет устойчивым, а пенсии — справедливыми.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.