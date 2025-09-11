Справедливая пенсия и зарплата в тени: как обеспечить достойный уровень пенсионных выплат в Украине
В Украине из 27,6 млн трудоспособного населения в ПФУ платят взносы только 38% лиц. Очень много трудоспособных работают в тени и не делают никаких взносов в Пенсионный фонд. Народный депутат Данил Гетманцев — подробно о том, как теневой сектор и зарплаты в конвертах делают невозможным повышение пенсий в Украине.
Украина уже десятилетиями живет с ощущением хронической несправедливости: люди всю жизнь работают, но на старости получают пенсии, которые не покрывают базовые минимальные потребности.
На сегодня средняя пенсия составляет 6410 грн, тогда как фактический прожиточный минимум для нетрудоспособных — 6895 грн. Из 10,3 млн пенсионеров 7,4 млн получают пенсию меньше фактического уровня прожиточного минимума. То есть более 70% пенсионеров живут за чертой бедности.
Зарплаты и пенсии: что происходит в Украине, а что — в Европе
Одной из ключевых причин является тенизация занятости и заработной платы. Другими словами — миллионы украинцев получают "зарплату в конвертах", не платя взносов в Пенсионный фонд. Как следствие, Пенсионный фонд остается дефицитным, средств на обеспечение достойного пенсионного обеспечения не хватает.
По официальным данным Пенсионного фонда Украины, на сегодня количество плательщиков единого социального взноса составляет 10,6 млн человек, а получателей пенсии — 10,3 млн человек. Это означает фактически 1 работающий содержит 1 пенсионера. В Европе ситуация совсем другая.
|
Країна
|
Активні
платники (тис.)
|
Отримувачі
пенсій (тис.)
|
Співвідношення
(платники : пенсіонери)
|
Джерело
|
Німеччина
|
~34
000
|
~21
000
|
1,6
: 1
|
OECD
PAG 2023
|
Франція
|
~28
000
|
~17
000
|
1,65
: 1
|
OECD
PAG 2023
|
Італія
|
~24
000
|
~16
000
|
1,5
: 1
|
OECD
PAG 2023
|
Іспанія
|
~20
000
|
~15
000
|
1,3
: 1
|
OECD
PAG 2023
|
Польща
|
~16
000
|
~10
000
|
1,6
: 1
|
ILOSTAT
+ Eurostat
|
Швеція
|
~5
200
|
~2
300
|
2,2
: 1
|
OECD
PAG 2023
|
Румунія
|
~6
500
|
~4
700
|
1,4
: 1
|
ILOSTAT
+ Eurostat
|
Болгарія
|
~3
000
|
~2
200
|
1,35
: 1
|
ILOSTAT
+ Eurostat
И разница не только в демографии. В Украине из 27,6 млн трудоспособного населения платят взносы 10,6 млн, и это лишь 38 %. По оценкам Минэкономики и Всемирного банка, 20–30% трудоспособных работают в тени и не делают никаких взносов в Пенсионный фонд. Это около 4–5 млн человек, которые формально являются трудоспособными, но "не работают" для системы пенсионного обеспечения. Для сравнения — в ЕС средний показатель теневой занятости составляет около 11%.
Кроме того, по данным Пенсионного фонда, 1,2 млн официально трудоустроенных в Украине платили взносы с минимальной зарплаты (8 тыс. грн), даже если реально получали значительно больше. Это означает, что государство недополучает взносы именно от тех, кто должен был бы быть "средним классом" — основой пенсионной системы.
По разным экспертным оценкам, от 30% до 50% работников получают зарплату неофициально или частично "в конверте". Когда работник соглашается получать часть или всю зарплату "в конверте", он как бы выигрывает сегодня — больше денег "на руки". Но теряет завтра: отсутствует страховой стаж; будущая пенсия начисляется с минимальной зарплаты или вообще не учитывается; Пенсионный фонд теряет миллиарды гривен, которые бы позволили увеличить пенсионные выплаты.
В странах ЕС зарплаты "в конвертах" — редкость. Германия, Франция, Швеция: лишь 5–10% работающих сталкиваются с этим явлением, Италия и Испания: 15–17%. Именно поэтому там пенсионная система более стабильна: большинство работающих платят взносы с реальной зарплаты, а не с минималки.
Война и парадокс "белых" зарплат
С начала полномасштабной войны в Украине показатели по уплате единого социального взноса радикально изменились и отразили "полную картину" тенизации заработной платы. Количество лиц, которые платили взнос с минимальной заработной платы, сократилось с 23% (на конец 2022 года) до 15% (на конец 2024 года), а тех, кто платит взнос с зарплаты от 20 тыс. грн до 120 тыс. грн — вырос с 26,3% до 45,2%.Важно
Мобилизованным государство платит денежное обеспечение на достойном уровне и платит с него взнос в установленном размере. Фактически армия стала одним из крупнейших "легальных работодателей" с "белыми" зарплатами. После войны мы должны сохранить эти положительные тенденции.
Что будет, если вывести зарплаты из тени?
По подсчетам украинских экспертов, полная детенизация занятости могла бы дать Пенсионному фонду дополнительно сотни миллиардов гривен в год. Этот дополнительный ресурс обеспечил бы рост пенсий, а доверие к государству как гаранту социального обеспечения — существенно повысилось бы.
Итак, проблема низких украинских пенсий — это не только "плохая демография" или "большое количество пенсионеров". Это прежде всего следствие масштабной тенизации экономики.Важно
Пока зарплата "в конверте" кажется выгодной для отдельного человека, в масштабах страны она превращается в ловушку бедности для старших поколений. Украина может обеспечить своих пенсионеров достойными выплатами. Но для этого нужна простая вещь — все должны работать официально и платить взносы с реальной зарплаты. Только тогда Пенсионный фонд станет устойчивым, а пенсии — справедливыми.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.