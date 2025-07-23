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Попробуйте представить: у вас есть всего 2 костюма на 7 лет. Одна подушка на 15. Один настольный телефон на 20. И это не сцена из постапокалиптического романа, а украинская потребительская корзина — та самая, на основе которой рассчитывается прожиточный минимум. В реальности 2025 года. Украинский прожиточный минимум — это официальный социальный стандарт, который, согласно Конституции, должен гарантировать человеку уровень жизни. Не выживание, а жизнь. Но, к сожалению, реальный ПМ превратился в искусственный индикатор, оторванный от потребностей современного человека.

Как все начиналось?

Понятие прожиточного минимума существует в Украине более двух десятилетий. С 2000 года он официально определяется законом и закладывается в бюджет. Принятый в июле 1999 года специальный закон установил для прожиточного минимума статус ключевого социального ориентира, закрепив, что это стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

Чем ниже прожиточный минимум в бюджете — тем меньше расходов из бюджета. Логика очевидна. Людям — выживание, цифрам — баланс.

Вместе с тем с каждым годом его постепенно стали использовать как некое универсальное мерило для всего на свете, привязывая к прожиточному минимуму не только социальные выплаты, но и зарплаты чиновников, судей, прокуроров, штрафы, государственные сборы — более 150 различных платежей.

А когда в прошлом десятилетии "бюджетный" прожиточный минимум начал с каждым годом отставать от фактического его размера и они стали двигаться автономными курсами, значение законодательно устанавливаемого прожиточного минимума еще больше девальвировало его первоначальную социальную суть.

Важно

Привычка прибедняться: действительно ли украинцы живут так плохо, как об этом говорят

Что из этого получилось? Ожидаемо: чем ниже прожиточный минимум в бюджете — тем меньше расходов из бюджета. Логика очевидна. Людям — выживание, цифрам — баланс. Правительство даже признает это официально: в Бюджетной декларации указано, что прожиточный минимум используется не по назначению — как техническая величина для вычисления более 180 показателей, большинство из которых не имеют к нему никакого отношения.

Минимум, на который не проживешь

В 2025 году бюджетный прожиточный минимум составляет 2920 грн. В то время как фактический, рассчитанный Минсоцполитики на основе цен и потребностей, — почти втрое выше: более 8000 грн. И это при том, что даже этот "фактический" базируется на корзине, в которой нет интернета, мобильной связи, современной бытовой техники. Зато есть 25 минут стационарной телефонной связи в месяц.

Прожиточный минимум в стране не учитывает экономическую реальность Фото: Getty Images

Эта "корзина" — точка боли. Она содержит в себе представление о потребностях человека с конца 90-х, но совсем не учитывает реальность: ни цифровую, ни социальную, ни экономическую. Поэтому фактически украинцам предлагают жить на показателях, которые не просто унизительны — они опасны. Потому что по ним формируются пенсии, помощь малообеспеченным, социальные выплаты семьям с детьми и другим уязвимым категориям граждан, для которых каждая гривна имеет значение.

Европа: другой подход к прожиточному минимуму

В ЕС прожиточный минимум — не сакральный показатель и не универсальный индикатор для всех сфер. В большинстве стран вместо него используется минимальная заработная плата как главный инструмент социальной защиты. И эта минималка устанавливается на уровне, который позволяет человеку достойно жить, а не балансировать на грани голода.

В странах Центрально-Восточной Европы, таких как Польша или Словакия, ПМ существует, но выполняет свою прямую функцию — служит порогом бедности, а не универсальной линейкой для судейских окладов и штрафов. И именно к этому нам стоит стремиться.

В большинстве стран вместо прожиточного минимума используется минимальная заработная плата как главный инструмент социальной защиты Фото: Из открытых источников

Что нужно изменить в Украине

Нужно оторвать прожиточный минимум от всего лишнего, что совершенно неоправданно привязалось к нему за прошедшие десятилетия.

Прожиточный минимум должен быть только социальным стандартом — как базовая величина, которая должна гарантироваться государством для каждого, для определения права на помощь малообеспеченным, а не базой для зарплат госорганов или вычисления штрафов.

Необходимо составить честную и современную потребительскую корзину. Без стационарных телефонов, зато с мобильной связью, эффективными лекарствами, полноценным для здоровой жизни набором продуктов питания, интернетом, одеждой, которая не разлазится за 3 года, достаточным пакетом разнообразных востребованных услуг. Не минимум выживания — а минимум жизни. Исходя из реального состава ежемесячных расходов для украинцев разных возрастных категорий, базируясь на настоящих, а не заниженных их ценах.

Украинцам нужен другой прожиточный минимум Фото: УНИАН

Кроме того, важно предусмотреть постепенную ликвидацию разрыва законодательно установленного с фактическим прожиточным минимумом. Посчитать справедливую стоимость корзины, ввести переход на новый ПМ в течение 3 лет — так, чтобы бюджет это выдержал.

Есть ли деньги в бюджете и что уже сделано

Правительство говорит: повысить не можем — нет ресурсов. Но ресурсы есть. Ежегодно государство теряет до 900 млрд грн из-за теневой экономики. Еще более 200 млрд (и это как минимум) — из-за неэффективного использования средств (по данным Счетной палаты). Плюс — бесконечные программы с нулевым результатом, которые требуют честного пересмотра. Детенизация, аудит государственных расходов, эффективная налоговая политика — вот где деньги. Не в заниженном прожиточном минимуме.

11 июля в Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, которые должны отвязать прожиточный минимум от несвойственных несоциальных функций. Предлагается ввести отдельные базовые величины для зарплат, штрафов, стипендий — и оставить ПМ только там, где он имеет смысл. Это — лишь первый шаг. Дальше — реформа системы социальных пособий, унификация выплат, повышение адресности и автоматизации через "Дію".

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