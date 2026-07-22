Счастливая пенсия: какую систему должна создать Украина, если уважает пожилых людей

Месячный проездной на метро в столице стал стоить дороже, чем минимальная пенсия!!! На первый взгляд — абсурд. Но для киевских пенсионеров на самом деле ничего не изменилось, ведь у них есть льгота — бесплатный проезд в метро.

Когда мы говорим о бедности, разговор также не должен сводиться исключительно к денежному измерению выплат, будь то повышение размера пенсий или пособий.

Введение базовой пенсии (или минимальных пенсионных гарантий) является чрезвычайно важным, но недостаточным инструментом для полного преодоления бедности среди пожилых людей.

Анализ европейского опыта (в частности, стратегий ЕС на 2026 год) и сравнение с украинскими реалиями показывают, что разовое введение финансовых выплат не способно полностью решить проблему бедности из-за её многомерного характера.

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В странах ЕС и других развитых странах базовые пенсии или минимальные пенсионные гарантии выполняют функцию социальной защиты. Они направлены на то, чтобы подтянуть доходы пенсионеров, у которых были низкие зарплаты или перерывы в стаже, ближе к официальному порогу бедности. В ЕС средний показатель доходов самых бедных пенсионеров благодаря государственной поддержке подтягивается до 83,5% от национальной черты бедности. То есть базовая пенсия существенно облегчает выживание, даже если человек формально остается в зоне риска бедности.

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Однако, как отмечается в аналитических документах Еврокомиссии, бедность пожилых людей тесно связана с рядом других факторов. В частности, это потребности в медицинских услугах и постороннем уходе. Если эти услуги платные, даже высокая базовая пенсия не спасает от бедности. Кроме того, пожилые люди наиболее уязвимы к резким скачкам тарифов на отопление и электроэнергию.

Женщины подвержены более высокому риску бедности в пожилом возрасте из-за большей продолжительности жизни и того, что они чаще проживают в одиночестве, что увеличивает удельные расходы на быт. Даже при наличии базовой пенсии женщины остаются в группе наивысшего риска.

Быстрый рост цен на товары первой необходимости (продукты питания, лекарства и т. п.) стремительно обесценивает фиксированные пенсионные выплаты, если механизм индексации базовой пенсии не работает оперативно и в режиме реального времени.

Кроме того, в Украине существует проблема определения минимального размера пенсий из-за привязки к размеру прожиточного минимума, который на самом деле значительно ниже фактической стоимости выживания. Даже если в Украине ввести базовую пенсию на уровне фактического прожиточного минимума, она будет покрывать лишь базовые потребности выживания, но не выведет человека из бедности в понимании достойного уровня жизни.

Именно поэтому инициативы в рамках пенсионной реформы по установлению минимальной выплаты на уровне 6000 гривен являются хорошим сигналом, но нужно понимать, что для преодоления бедности людей пожилого возраста этого недостаточно. Помимо денежной базовой пенсии, необходима широкая и скоординированная система социальных услуг и поддержки, которая будет включать доступ к качественным и доступным государственным услугам: качественное медицинское обслуживание, программы долгосрочного ухода, субсидии на энергоносители и даже организация полноценного досуга.

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