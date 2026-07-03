В Украине готовят пенсионную реформу, которая может изменить правила игры для миллионов украинцев. Одним из ключевых нововведений станет новый механизм расчета пенсий, основанный на системе пенсионных баллов.

В Украине разрабатывают концепцию пенсионной реформы, которая предусматривает изменение принципа начисления пенсий. Вместо нынешней формулы выплаты предлагают разделить на базовую и страховую части, а для определения страховой пенсии — ввести систему пенсионных баллов. В то же время речь пока идет лишь о концепции, а не о принятом законе. О возможных изменениях рассказывает издание "На пенсии".

Почему предлагают изменить систему

Авторы концепции считают, что действующий механизм расчета пенсий приводит к неравенству между людьми, выходившими на пенсию в разные годы.

В настоящее время при назначении пенсии учитывается средняя заработная плата по стране за три года, предшествовавшие выходу человека на пенсию. Поскольку этот показатель с годами существенно рос, украинцы с одинаковым страховым стажем могут получать разные выплаты.

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Ежегодная индексация лишь частично компенсирует эту разницу, поэтому многие пенсионеры с полным страховым стажем сегодня получают менее 5 тысяч гривен.

Из чего может состоять пенсия

Концепция предусматривает разделение пенсии на две части:

базовую;

страховую.

Базовая пенсия должна стать гарантированной выплатой для всех, кто достиг пенсионного возраста и имеет необходимый страховой стаж.

Один из вариантов реформы предусматривает установление базовой пенсии на уровне 6 тысяч гривен. В то же время окончательное решение о её размере ещё не принято — также рассматривается вариант привязки к прожиточному минимуму.

Как будет работать система пенсионных баллов

Предлагается определять страховую часть пенсии с помощью пенсионных баллов.

За каждый год официальной работы человеку будут начисляться баллы. Их количество будет зависеть от того, насколько заработная плата соотносилась со средней зарплатой по стране. Если работник получал среднюю зарплату, он будет иметь базовое количество баллов; если больше — баллов будет больше, если меньше — соответственно меньше.

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После выхода на пенсию все накопленные баллы будут суммированы и умножены на стоимость одного пенсионного балла. Именно так будет определяться страховая часть выплаты.

По мнению авторов концепции, такая система должна в большей степени учитывать реальный трудовой вклад человека и снизить влияние инфляции и роста заработной платы на размер будущих пенсий.

Будут ли пересчитаны уже назначенные пенсии

Концепция также предусматривает перерасчет пенсий для украинцев, которые уже находятся на заслуженном отдыхе.

Для этого планируется пересчитать весь накопленный страховой стаж в пенсионные баллы. Это должно помочь устранить разницу в выплатах между людьми с одинаковым трудовым стажем, которые выходили на пенсию в разные годы.

В качестве примера авторы концепции приводят человека с 35-летним страховым стажем и зарплатой на уровне средней по стране. Если сейчас его пенсия составляет около 3,8 тысячи гривен, то после перерасчета по новой модели она могла бы превысить 8 тысяч гривен. В то же время это лишь пример, приведенный в концепции, а не гарантированный размер будущих выплат.

Что может повлиять на размер пенсии

Несмотря на предложенные изменения, размер страховой пенсии будет зависеть от стоимости одного пенсионного балла, которую правительство планирует устанавливать ежегодно.

Новое о пенсионной реформе Фото: "24 Канал"

Кроме того, концепция предусматривает применение коэффициента бюджетной дееспособности. Если в государственном бюджете не будет достаточно средств, стоимость пенсионный балл может быть уменьшен, а вместе с ним — и страховая часть пенсии.

Таким образом, гарантированной должна оставаться лишь базовая часть выплаты, тогда как размер страховой выплаты будет зависеть от финансовых возможностей государства.

Когда может быть проведена реформа

На данный момент эти изменения существуют лишь в виде концепции пенсионной реформы. Законопроект ещё не зарегистрирован в Верховной Раде.

После подготовки документа его должны представить в парламент, где он будет обсуждаться, в него будут вноситься поправки и состоится голосование. Если закон будет принят, внедрение новой системы, вероятно, будет происходить поэтапно в течение нескольких лет.