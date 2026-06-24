Можно не работать, но стаж для пенсии все равно зачтут: что для этого нужно

Безработные украинцы могут самостоятельно вносить добровольные пенсионные взносы, чтобы начислять страховой стаж даже без официального трудоустройства. Для этого необходимо заключить договор через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Об этом говорится в материале издания "Судебно-юридическая газета".

Там пояснили, что воспользоваться упрощенным механизмом добровольного участия могут лица, не являющиеся пенсионерами. При этом не имеет значения, работает ли человек на момент уплаты взносов.

В ПФУ отметили, что месяц, в котором средства поступают на счет фонда, засчитывается в страховой стаж. Это позволяет накопить необходимый стаж даже при отсутствии официальной работы.

Для зачисления одного полного месяца страхового стажа сумма добровольного взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса. В настоящее время он составляет 1902,34 грн, что соответствует 22 % от минимальной заработной платы в размере 8647 грн.

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В Пенсионном фонде также подчеркнули, что добровольные взносы можно продолжать уплачивать и после трудоустройства. В таком случае дополнительные платежи будут увеличивать заработок, который будет учитываться при назначении пенсии.

Напомним, что отдельные периоды трудовой деятельности не включаются в страховой стаж автоматически. В отношении периода до 1 января 2004 года его подтверждают в соответствии со специальными правилами, а некоторые отрезки стажа учитываются только при наличии необходимых документов.

Также ранее сообщалось, что часть пенсионеров может лишиться сразу пяти надбавок к пенсии, если не выполнит одно из обязательных требований.