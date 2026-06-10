В ПФУ предупредили об отмене части надбавок к пенсии. Без этих документов можно потерять выплаты. Фокус собрал все, что нужно знать.

Украинские пенсионеры рискуют не получить все дополнительные выплаты к пенсии, если не будут сообщать Пенсионный фонд об изменениях в своем статусе или не будут подтверждать право на получение надбавок. Об этом напомнили на портале ПФУ.

Как говорится в сообщении, большинство доплат назначаются при определенных условиях. Если эти условия перестают выполняться, начисления могут прекратить.

Официальные доплаты пенсионерам: какие надбавки могут отменить

Среди самых распространенных доплат, которые могут быть пересмотрены или отменены, есть следующие:

надбавка за уход. Такая выплата прекращаются, если пенсионер переехал, начал получать другой вид социальной помощи или больше не нуждается в постороннем уходе, что подтверждается соответствующими документами; доплата за содержание детей. Ее пенсионеры также могут потерять Это происходит после достижения ребенком совершеннолетия или завершения обучения, если именно обучение было основанием для начисления выплат; надбавки, связанные с инвалидностью. Под пересмотр могут попасть и такие дополнительные средства. Их могут отменить в случае непрохождения повторного медицинского осмотра или изменения группы инвалидности; надбавка за сверхнормативный страховой стаж. Ее могут пересчитать после уточнения данных о трудовой деятельности или выявления неточностей в документах; выплаты, которые зависят от места жительства. Если пенсионер переезжает или населенный пункт теряет специальный статус, право на соответствующие доплаты может быть утрачено.

Пенсионные надбавки — перечень и правила получения Фото: Из открытых источников

Как не потерять надбавки к пенсии

В Пенсионном фонде советуют выполнить лишь одно условие — своевременно сообщить о любых изменениях, которые могут повлиять на право на получение надбавок.

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Речь идет, в частности, об изменении места жительства, семейного положения, завершении обучения иждивенцев, изменении состояния здоровья или других обстоятельствах, от которых зависит назначение выплат.

Также следует периодически проверять актуальность информации, которая содержится в государственных реестрах и пенсионном деле.

Как оформить дополнительные выплаты человеку пенсионного возраста

Для назначения дополнительных выплат необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать документы, подтверждающие право на соответствующую надбавку.

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Обычно для этого нужны пенсионное удостоверение и пакет документов в зависимости от вида доплаты. Автоматически такие надбавки назначаются не всегда.

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