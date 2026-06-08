В Украине готовят новые правила начисления пенсий: нардеп объяснила, что изменится в выплатах

В Украине могут существенно изменить правила начисления пенсий. Правительство уже представило депутатам концепцию будущей реформы, которая предусматривает новый подход к формированию выплат, сокращение разрыва между различными пенсиями и пересмотр специальных программ.

Как сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк на своей странице в Telegram, концепцию пенсионной реформы представили во время заседания Совета коалиции. По ее словам, законопроект планируют подготовить к рассмотрению в Верховной Раде уже этой осенью.

Одним из главных изменений должно стать введение гарантированной базовой пенсии, которую будет финансировать государство. В то же время вторая часть выплаты будет зависеть от трудового стажа человека и суммы взносов, которые он платил в течение своей работы.

В Кабмине считают, что такая система поможет сделать пенсионные выплаты более справедливыми. В частности, как пояснила народный депутат, сейчас часто возникает ситуация, когда люди с одинаковым стажем и зарплатой получают разные пенсии только потому, что выходили на заслуженный отдых в разные годы. Из-за инфляции и особенностей нынешней системы размер выплат тех, кто вышел на пенсию раньше, со временем существенно теряет свою ценность.

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Также правительство предлагает постепенно отказываться от нынешней модели специальных пенсий. Вместо этого их планируют переводить в профессиональные пенсионные программы. Кроме того, отдельный акцент делают на развитии добровольных пенсионных накоплений, чтобы украинцы могли самостоятельно формировать дополнительные сбережения на будущее.

При обсуждении депутаты подняли и ряд дискуссионных вопросов. В частности, речь шла о так называемых "элитных пенсиях" для отдельных категорий граждан, а также о размере единого социального взноса.

По итогам встречи участники договорились продолжить работу над реформой и ускорить согласование законодательных изменений, чтобы уже в ближайшее время вынести их на рассмотрение парламента.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут засчитать период официальной работы за границей в страховой стаж для назначения пенсии в Украине. Для этого необходимо подтвердить трудовую деятельность соответствующими документами и подать их в Пенсионный фонд, что может помочь получить право на пенсию или увеличить ее размер.

Также сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15224-5, который предусматривает поэтапное повышение прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсий в 2026 году. В случае его принятия минимальная пенсия может вырасти до 7 387 грн с 1 июля и до 7 591 грн с 1 октября, а минимальная зарплата — до 12 160 грн до конца года.

Кроме того, в ПФУ объясняли, что пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста и имеющие необходимый страховой стаж, имеют право на повышенный минимальный размер пенсии. В 2026 году такая выплата составляет не менее 40% от минимальной зарплаты, а с учетом установленных доплат фактический минимальный размер пенсионной выплаты для этой категории граждан достигает 3 758 грн.