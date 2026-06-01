Части украинцев могут не засчитать к пенсии годы стажа: кого это касается

Украинцы, которые работали за рубежом, имеют возможность зачислить этот период в страховой стаж в Украине. Это может помочь набрать необходимое количество лет для выхода на пенсию и избежать ситуации, когда из-за недостатка стажа приходится работать дольше.

Как говорится в материале издания "На пенсии", для учета зарубежного стажа необходимо подтвердить периоды работы соответствующими документами и подать их в Пенсионный фонд Украины.

Можно ли зачислить стаж работы за границей

Многие украинцы годами работали или продолжают работать за пределами страны, поэтому перед выходом на пенсию у них часто возникает вопрос, будет ли учтен этот трудовой опыт. И, как пишет издание, в большинстве случаев ответ положительный.

В целом, зарубежный стаж может быть засчитан при назначении пенсии по возрасту в Украине. Особенно это важно для людей, которым не хватает нескольких лет страхового стажа для получения пенсионных выплат.

Порядок зачисления зависит от того, заключено ли между Украиной и страной трудоустройства международное соглашение о социальном обеспечении. Если такое соглашение действует, вопрос решается в соответствии с его условиями. В то же время даже при отсутствии договора стаж могут учесть, если человек предоставит документы, подтверждающие его работу и уплату взносов.

Отдельные правила действуют для тех, кто работал в республиках бывшего СССР до 1992 года. Для таких периодов предусмотрен специальный порядок подтверждения и учета стажа.

Какие документы нужны и как их подать

Для подтверждения работы за границей необходимо собрать пакет документов. Это могут быть справки или выписки от налоговых или пенсионных органов другого государства, трудовые договоры, справки от работодателя, расчетные листки, а также документы об участии в системе социального страхования.

Все документы, выданные за рубежом, нужно перевести на украинский язык. В некоторых случаях перевод должен быть нотариально заверен. Также может потребоваться апостиль или консульская легализация документов в зависимости от требований конкретной страны.

После этого документы вместе с заявлением подаются в Пенсионный фонд Украины. Если подтверждений окажется недостаточно, фонд может самостоятельно направить запрос в соответствующие органы иностранного государства для уточнения информации.

Специалисты советуют не ждать до момента оформления пенсии, а заранее проверить документы и убедиться, что они соответствуют всем требованиям. Кроме того, стоит сохранять контракты, справки о зарплате и документы об уплате взносов, ведь именно они чаще всего помогают подтвердить зарубежный стаж.

Если человек уже получил право на пенсию в другом государстве, порядок выплат будет определяться международными договоренностями между странами. В некоторых случаях граждане могут получать часть пенсии от иностранного государства, а часть — в Украине.

Напомним, что одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут получать ежемесячную надбавку к пенсии в размере около 40% прожиточного минимума. Для ее оформления необходимо подтвердить состояние здоровья заключением врачебно-консультативной комиссии и подать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины.

Также Фокусписал, что в Украине завершается переходный период для оцифровки бумажных трудовых книжек, который истекает 10 июня. В Пенсионном фонде предупредили, что после этой даты основным источником данных о трудовом стаже станет электронный реестр, а бумажные документы будут использоваться только как подтверждение.