Дедлайн 10 июня: один документ может создать проблемы с пенсией, что надо сделать украинцам

Украинцам напомнили о завершении переходного периода для перевода сведений из бумажных трудовых книжек в электронный реестр. В Пенсионном фонде Украины отметили, что после 10 июня 2026 года основным источником информации о трудовой деятельности станут электронные данные.

В этот срок завершается установленный законом переходный период для внесения данных о трудовой деятельности граждан в Реестр застрахованных лиц. После завершения этого этапа бумажная трудовая книжка перестанет быть основным документом для учета трудовой деятельности, а приоритет получат электронные записи. Какие последствия могут возникнуть, если бумажная трудовая книжка не будет оцифрована до этой даты, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

В ПФУ отметили, что отсутствие скан-копии трудовой книжки не будет означать потерю страхового стажа. В то же время это может существенно усложнить процедуру назначения пенсии в будущем, ведь информация о периодах работы до 2004 года не будет автоматически отражена в электронном реестре.

Подтверждение страхового стажа, приобретенного до 1 января 2004 года, осуществляется на основании записей в бумажной трудовой книжке. Если эти данные не будут внесены в электронную систему до завершения переходного периода, они не исчезнут. Однако при оформлении пенсии человеку придется лично предоставлять оригинал документа в Пенсионный фонд для подтверждения стажа.

В то же время сведения о работе после 1 января 2004 года уже содержатся в электронном реестре благодаря отчетности работодателей и в дополнительной оцифровке не нуждаются.

До завершения переходного периода работодатели, которые хранят трудовые книжки работников, принятых на работу до 10 июня 2021 года, должны обеспечить их сканирование и передать соответствующие сведения в Пенсионный фонд. После завершения процедуры или после 10 июня 2026 года трудовые книжки будут выдаваться работникам на хранение под подпись.

Какие требования действуют для скан-копий трудовых книжек

В ПФУ также обратили внимание, что даже после дедлайна работник сможет самостоятельно загрузить скан-копии через личный кабинет на веб-портале электронных услуг. Однако официальный период массовой оцифровки завершается именно в июне 2026 года.

Для самостоятельной подачи документов через портал необходимо придерживаться установленных требований. Сканировать нужно только страницы с записями, тогда как пустые страницы отправлять не нужно. Изображения должны быть качественными и содержать все необходимые реквизиты, в частности серию и номер документа, дату его выдачи, фамилию, имя и отчество владельца, а также имеющиеся печати и подписи.

Скан-копии должны быть цветными и созданными непосредственно с оригинала документа. Для загрузки допускаются файлы в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ, а рекомендуемое разрешение сканирования составляет 300 dpi.

Наибольший риск связан с возможной потерей или повреждением бумажной трудовой книжки, если документ не будет оцифрован. Тогда подтверждение стажа, приобретенного до 2004 года, может потребовать сложных процедур через архивные учреждения или даже судебные решения.

В то же время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14257, который предусматривает продление срока оцифровки на весь период военного положения и еще на три года после его завершения. Однако документ пока не принят, поэтому действующим остается дедлайн 10 июня 2026 года.

Напомним, что в Пенсионном фонде Украины объяснили порядок подтверждения трудового стажа, если трудовая книжка осталась на временно оккупированной территории. Для этого могут использоваться справки, выписки из приказов, трудовые договоры и другие документы о работе.

Ранее мы также информировали, что украинцы могут подтвердить страховой стаж для назначения пенсии даже при отсутствии отдельных документов. Если в бумагах есть ошибки или неточности, вопрос может рассматривать специальная комиссия при Пенсионном фонде Украины.