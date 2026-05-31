Дедлайн 10 червня: один документ може створити проблеми з пенсією, що треба зробити українцям

Українцям нагадали про завершення перехідного періоду для переведення відомостей із паперових трудових книжок до електронного реєстру. У Пенсійному фонді України зазначили, що після 10 червня 2026 року основним джерелом інформації про трудову діяльність стануть електронні дані.

У цей термін завершується встановлений законом перехідний період для внесення даних про трудову діяльність громадян до Реєстру застрахованих осіб. Після завершення цього етапу паперова трудова книжка перестане бути основним документом для обліку трудової діяльності, а пріоритет отримають електронні записи. Які наслідки можуть виникнути, якщо паперова трудова книжка не буде оцифрована до цієї дати, пояснили у Пенсійному фонді України.

У ПФУ наголосили, що відсутність скан-копії трудової книжки не означатиме втрату страхового стажу. Водночас це може суттєво ускладнити процедуру призначення пенсії в майбутньому, адже інформація про періоди роботи до 2004 року не буде автоматично відображена в електронному реєстрі.

Відео дня

Підтвердження страхового стажу, набутого до 1 січня 2004 року здійснюється на підставі записів у паперовій трудовій книжці. Якщо ці дані не будуть внесені до електронної системи до завершення перехідного періоду, вони не зникнуть. Проте під час оформлення пенсії людині доведеться особисто надавати оригінал документа до Пенсійного фонду для підтвердження стажу.

Водночас відомості про роботу після 1 січня 2004 року вже містяться в електронному реєстрі завдяки звітності роботодавців і додаткового оцифрування не потребують.

До завершення перехідного періоду роботодавці, які зберігають трудові книжки працівників, прийнятих на роботу до 10 червня 2021 року, повинні забезпечити їх сканування та передати відповідні відомості до Пенсійного фонду. Після завершення процедури або після 10 червня 2026 року трудові книжки видаватимуться працівникам на зберігання під підпис.

Які вимоги діють для скан-копій трудових книжок

У ПФУ також звернули увагу, що навіть після дедлайну працівник зможе самостійно завантажити скан-копії через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг. Однак офіційний період масового оцифрування завершується саме у червні 2026 року.

Для самостійного подання документів через портал необхідно дотримуватися встановлених вимог. Сканувати потрібно лише сторінки із записами, тоді як порожні сторінки надсилати не потрібно. Зображення мають бути якісними та містити всі необхідні реквізити, зокрема серію і номер документа, дату його видачі, прізвище, ім'я та по батькові власника, а також наявні печатки й підписи.

Скан-копії повинні бути кольоровими та створеними безпосередньо з оригіналу документа. Для завантаження допускаються файли у форматах JPG або PDF. Розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ, а рекомендована роздільна здатність сканування становить 300 dpi.

Найбільший ризик пов'язаний із можливою втратою або пошкодженням паперової трудової книжки, якщо документ не буде оцифрований. Тоді підтвердження стажу, набутого до 2004 року, може вимагати складних процедур через архівні установи або навіть судові рішення.

Водночас у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14257, який передбачає продовження строку оцифрування на весь період воєнного стану та ще на три роки після його завершення. Проте документ поки не ухвалений, тому чинним залишається дедлайн 10 червня 2026 року.

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України пояснили порядок підтвердження трудового стажу, якщо трудова книжка залишилася на тимчасово окупованій території. Для цього можуть використовуватися довідки, виписки з наказів, трудові договори та інші документи про роботу.

Раніше ми також інформували, що українці можуть підтвердити страховий стаж для призначення пенсії навіть за відсутності окремих документів. Якщо в паперах є помилки або неточності, питання може розглядати спеціальна комісія при Пенсійному фонді України.