Якщо підприємство ліквідували: як підтвердити стаж, щоб не залишитися без пенсії

В Україні нерідко виникають складнощі з оформленням пенсії, особливо якщо у людини загублено трудову книжку, у ній допущено помилки або підприємство, на якому вона працювала, вже давно ліквідовано.

Підтвердити або відновити трудовий стаж можливо різними способами. Про це повідомляє "Дія".

Насамперед приймаються довідки підприємств, установ, організацій або їхніх правонаступників. Якщо правонаступника немає, то на допомогу приходять архівні документи — наприклад, довідки про зарплату, копії наказів про переведення на іншу посаду або папери, що підтверджують ліквідацію підприємства.

Важливо пам'ятати: із січня 2004 року враховується вже страховий стаж — це періоди, коли за працівника сплачувалися страхові внески. А трудовий стаж, отриманий до цієї дати, автоматично прирівнюється до страхового.

Але якщо в документах виявлено помилки, єдиним виходом може стати суд. Як пояснили в джерелі, підтвердити стаж можливо на підставі показань свідків. Для цього необхідно щонайменше двох свідків, які працювали разом із заявником на одному підприємстві та мають власні документи, що підтверджують їхню трудову діяльність у той самий період.

Після розгляду справи комісія ухвалює рішення — підтвердити стаж або відмовити в цьому. Остаточне повідомлення заявник отримує протягом п'яти робочих днів.

