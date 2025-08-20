Если предприятие ликвидировали: как подтвердить стаж, чтобы не остаться без пенсии

В Украине нередко возникают сложности с оформлением пенсии, особенно если у человека утеряна трудовая книжка, в ней допущены ошибки или предприятие, на котором он работал, уже давно ликвидировано.

Подтвердить или восстановить трудовой стаж возможно разными способами. Об этом сообщает "Дія".

В первую очередь принимаются справки предприятий, учреждений, организаций или их правопреемников. Если правопреемника нет, то на помощь приходят архивные документы — например, справки о зарплате, копии приказов о переводе на другую должность или бумаги, подтверждающие ликвидацию предприятия.

Важно помнить: с января 2004 года учитывается уже страховой стаж — это периоды, когда за работника уплачивались страховые взносы. А трудовой стаж, полученный до этой даты, автоматически приравнивается к страховому.

Но если в документах обнаружены ошибки, единственным выходом может стать суд. Как пояснили в источнике, подтвердить стаж возможно на основании свидетельских показаний. Для этого необходимо не менее двух свидетелей, которые работали вместе с заявителем на одном предприятии и имеют собственные документы, подтверждающие их трудовую деятельность в тот же период.

После рассмотрения дела комиссия принимает решение — подтвердить стаж или отказать в этом. Окончательное уведомление заявитель получает в течение пяти рабочих дней.

