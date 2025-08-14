В случае потери мужа, жена имеет право перейти на его пенсию. Фокус выяснил, когда переход на пенсию мужа может быть обоснованным.

Как отметила Анна Даниэль, адвокат, управляющая адвокатского бюро "Анны Даниэль", пенсию в связи с потерей кормильца могут перечислять в случае, если члены семьи умершего находились на его полном содержании, то есть он был для них постоянным и основным кормильцем. В то же время, если жена также получала пенсию, но меньшую, она может осуществить переход на пенсию мужа и повысить свой ежемесячный доход.

Специфика перехода на пенсию мужа в случае его смерти

По законодательству, жена может получить пенсию своего умершего мужа, если она является нетрудоспособной и находилась на его иждивении. Отметим, что лицо считается нетрудоспособным, если оно достигло пенсионного возраста или имеет инвалидность. А вот то, что жена была на содержании своего мужа, нужно доказать. Это может быть подтверждено совместным проживанием, наличием общего хозяйства, или другими доказательствами.

Обращение о переходе на пенсию мужа подается в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца Фото: Getty Images

Особенно важно помнить, что для жены умершего страховой стаж не является обязательным. Главное условие — фактическое содержание и смерть кормильца.

По словам юриста "Приходько и партнеры" Любомира Кожухова, ПФУ может отказать женам умерших по формальным причинам, хотя закон прямо не требует от них иметь страховой стаж или одинаковую регистрацию, что противоречит ст. 49 закона № 1058. В таком случае лучше заручиться помощью квалифицированного юриста.

Размер пенсии для одного нетрудоспособного члена семьи составляет 50% пенсии по возрасту умершего держателя. Двое и более нетрудоспособных — 100 % пенсии, но между ними делится поровну. Также установлены минимальные гарантии:

для одного — не менее двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность;

для двух — 120 %, а для трех и более — 150 % прожиточного минимума.

Как отмечают в ПФУ, обращение о переходе на пенсию мужа подается в течение 12 месяцев со дня смерти кормильца. А сама пенсия начинает начисляться со дня, следующего за днем смерти, если обращение было своевременным.

Жена может перейти на пенсию мужа в случае его смерти Фото: УНИАН

Какие документы нужны: процедура оформления пенсии

Для оформления выплат нужно обратиться в любой сервисный центр ПФУ по месту населения или через портал услуг Пенсионного фонда.

Подавать надо следующие документы:

заявление по форме (Порядок № 656);

свидетельство о смерти;

свидетельство о браке;

справка о пребывании на иждивении (предоставляется ЖЭК/старостат) или судебное решение при необходимости;

справка о составе семьи;

справка о размере пенсии умершего (если была);

паспорт и регистрационный номер (РНОКПП).

Размер пенсии для одного нетрудоспособного члена семьи "и составляет 50% пенсии по возрасту умершего держателя Фото: УНИАН

Обратиться в ПФУ можно офлайн или онлайн. Пенсионный фонд должен принять решение в течение 10 дней, а в случае отказа сообщить причину в течение 5 дней. Юристы отмечают, что отказ ПФУ можно обжаловать, подав заявление руководителю ПФУ, вышестоящему органу, или в суд.

Заметим: если кормилец был военнослужащим и погиб при исполнении обязанностей, то жена получает право на досрочную пенсию после 50 лет при наличии стажа от 20 лет. Как отметили в Пенсионном фонде Украины, в случае достижения 55 лет, пенсия назначается независимо от стажа. А размеры выплат являются аналогичными: 70 % денежного обеспечения каждому нетрудоспособному члену (особенно в случае гибели в службе).

Напомним, в случае гибели военнослужащего во время службы, его ближайшие родственники имеют право на пенсию по потере кормильца.

Ранее Фокус писал, что для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет официального страхового стажа. Если стаж колеблется от 22 до 31 года, право на пенсию возникает только с 63 лет.