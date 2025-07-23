Пенсия по потере кормильца: какие выплаты получают семьи погибших военных

В случае гибели военнослужащего во время службы, его ближайшие родственники имеют право на пенсию по потере кормильца.

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Такая социальная гарантия предусмотрена законом о пенсионном обеспечении военнослужащих. Об этом говорится в материале издания "Радіо Трек"ю

Согласно действующему законодательству, жена или супруг может рассчитывать на ежемесячную пенсию в размере 70% от денежного обеспечения военного. При этом минимальная сумма выплаты составляет 7800 гривен.

Не остаются без внимания и дети погибших. Им также предусмотрена выплата в 70% от зарплаты отца или матери.

Оформить пенсию супруга (или муж) погибшего может с 50 лет, если имеет не менее 20 лет трудового стажа, или с 55 лет — без требований к стажу. Право на выплаты имеют и родители военного, при условии соответствия критериям, установленным законом.

Напомним, участники боевых действий имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, при условии наличия стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Также сообщалось, что в 2025 году участники боевых действий смогут получить ряд льгот, в частности скидки на коммунальные и жилищные услуги.